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Опасность близко: Потенциально катастрофический астероид 2000 WO107 приближается к Земле

08:20 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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Стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 оценивается в 17,4 миллиарда долларов. Небесное тело содержит никель, железо и кобальт.

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Размеры астероида составляют от 370 до 820 метров

Потенциально опасный астероид 153201 (2000 WO107) приближается к Земле, сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов НАСА.

Размеры астероида составляют от 370 до 820 метров, около 08.00 мск 29 ноября он пройдет на минимальном расстоянии от планеты, которое в 11 раз превышает дистанцию до Луны.

Отмечается, что космический объект не представляет непосредственной угрозы для Земли, хотя и относится к потенциально опасным, поскольку пересекает ее орбиту.

По оценке базы данных Asterank, в которой собрана информация о 600 тысячах астероидах, стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 оценивается в 17,4 миллиарда долларов. Небесное тело содержит никель, железо и кобальт.

Источник: radiosputnik.ria.ru

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