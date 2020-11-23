Календарь стрижки ногтей по фазам луны в декабре 2020 года

1 декабря. Убывающая Луна в Близнецах дарит противоречивую энергетику. Стричь ногти в это время — к проблемам с самочувствием.

Отраженные в календаре советы будут хорошим подспорьем для тех, кто не хочет привлекать в жизнь неприятности

Стрижка ногтей, основанная на лунном календаре, не только принесет пользу вашей энергетике, но и поможет сохранить ногтевые пластины красивыми и здоровыми. Отраженные в календаре советы будут хорошим подспорьем для тех, кто не хочет привлекать в жизнь неприятности.

Стричь ногти можно в любой день недели, однако все же лучше прислушаться к советам мудрых предков, которые отводили этой процедуре определенное время. Эксперты рекомендуют не пренебрегать также советами астрологов, чтобы ненароком не спугнуть удачу и не стать уязвимыми для недоброжелателей.

1 декабря. Убывающая Луна в Близнецах дарит противоречивую энергетику. Стричь ногти в это время — к проблемам с самочувствием.

2, 3 и 4 декабря. Ночное светило перемещается в Знак Рака. Стричь ногти в первые два дня этого периода — к привлечению позитивных мыслей и удаче. 4 декабря астрологи рекомендуют заняться лечением и укреплением ногтевых пластин.

5, 6 декабря. Луна перемещается в созвездие Льва. Стрижка ногтей будет благоприятна 5 числа и поможет привлечь в жизнь позитивные перемены. Уход за ноготками и кутикулой 6 числа поможет укрепить ногтевые пластины, предотвратить их ломкость и расслоение.

7, 8 декабря. Справиться с неожиданными неприятностями и усилить интуицию поможет подравнивание ногтей под влиянием убывающей Луны в Деве. Обстригая ногти 8 числа, можно защититься от завистников.

9, 10 декабря. Луна продолжает стареть, перемещаясь в созвездие Весов. Стрижка ногтей 9 декабря после захода Солнца поможет привлечь внимание противоположного пола, а их подравнивание 10 числа убережет от грустных мыслей и стресса.

11, 12 декабря. Два дня Луна проведет в Знаке Скорпиона. Стричь ногти лучше всего 11 числа, чтобы усилить биополе, 12 декабря их подравнивание будет неуместным и может стать причиной их ломкости.

13, 14 декабря. День перед Новолунием — время для маникюра. Ногти можно подстригать и подравнивать. 14 числа, в день Новолуния, стрижка ногтевых пластин ведет к привлечению неудач и оттоку жизненной энергии.

15, 16 декабря. Начало своего роста Луна проведет в Козероге. Астрологи рекомендуют отказаться от стрижки ногтей в пользу комплексного ухода за руками. Такие процедуры помогут восстановить ногтевые пластины и избавиться от заусенцев.

17, 18 и 19 декабря. Эти дни Луна проведет в Водолее. Стричь ногти стоит 17 числа, чтобы поскорее исполнить заветное желание. 18 и 19 декабря ногтям необходимо дать отдых, чтобы не спугнуть удачу.

20, 21 декабря. Луна в Рыбах — прекрасное время для ухода. В эти дни стрижка ногтей поможет утвердиться в обществе и привлечь в жизнь любовь. Подстригать ногти лучше в утренние часы.

22, 23 и 24 декабря. Луна в Овне продолжает свой рост, и астрологи рекомендуют отвести для стрижки ногтей 22 и 24 числа. 23 декабря укорачивание ноготков привлечет неурядицы.

25, 26 декабря. Луна продолжает свой рост, и эти дни она проведет в Знаке Тельца. Оба дня подходят для любых манипуляций с ноготками. Стрижка ногтей в утренние часы поможет привлечь денежную энергетику.

27, 28 и 29 декабря. Луна перемещается в созвездие Близнецов. Защититься от врагов и сплетен, а также избежать неожиданностей в деловой среде поможет подравнивание ногтей в эти три дня. Стрижка будет позитивно влиять на рост ноготков и предотвратит их ломкость.

30, 31 декабря. Луна пробудет в Раке два дня, но в день Полнолуния 30 числа стрижка ногтей может испортить настроение и вогнать в депрессию. 31 декабря она, напротив, поможет наладить отношения.

Стрижка ногтей — это не просто рядовая процедура, а способ привлечения в жизнь нужных перемен. Подстригая ноготки в благоприятные дни, каждый сможет привлечь удачу и стать неуязвимым для неприятностей.

Источник: dailyhoro.ru