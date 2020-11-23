Лунный календарь ухода за комнатными растениями на декабрь 2020 года

7, 8 декабря. Влияние Девы в союзе с убывающей Луной благоприятно для пересадки растений, однако цветы пойдут в рост не скоро.

В зимний период многим растениям нужен покой, однако это не значит, что уход за ними прекращается

С приходом зимы растения останавливаются в росте, однако это не касается комнатных цветов. В первый месяц зимы им по-прежнему требуется уход, который лучше всего согласовать с лунным календарем.

В зимний период многим растениям нужен покой, однако это не значит, что уход за ними прекращается. Своевременный полив, обработка от паразитов, рыхление почвы и соблюдение температурного режима — залог красивого и цветущего зимнего сада. Грамотный уход даст цветам стимул к развитию, и они обязательно помогут привлечь в дом благоприятную энергетику. Эксперты рекомендуют прислушаться к астрологам, чтобы уход за домашними любимцами был своевременным и грамотным.

Благоприятное время для пересадки растений

7, 8 декабря. Влияние Девы в союзе с убывающей Луной благоприятно для пересадки растений, однако цветы пойдут в рост не скоро. Тем не менее их развитию ничто не угрожает.

15, 16 декабря. Рост Луны в Козероге пробуждает растения. В это время благоприятно пересаживать разросшиеся цветы, а также приобретать новые комнатные растения: они быстро приживутся на новом месте.

17, 18 и 19 декабря. Под влиянием Водолея быстро всходят семена, и для цветоводов это отличная новость. В это время можно смело высаживать зелень, чтобы получить витаминные добавки к столу. Уместной будет и пересадка цветов.

25, 26 декабря. Под влиянием растущей Луны в Тельце возможны любые работы в зимнем саду при соблюдении разумной осторожности. Пересаженные цветы быстро приживутся, а семена дружно пойдут в рост.

27, 28 и 29 декабря. Три дня растущая Луна в Близнецах будет дарить позитивную энергетику, когда цветоводы могут активно ухаживать за своими комнатными любимцами. В этот день удачно пройдет как пересадка, так и прививка, а также посев и посадка новых цветов.

Как ухаживать за комнатными цветами в декабре

1 декабря. Луна убывает в Близнецах. Это время не подходит для активной работы с комнатными растениями. Им дают отдохнуть и сокращают полив тем цветам, которые погружаются в спячку.

2, 3 и 4 декабря. Луна перемещается в Знак Рака, и это время благоприятно для ухода за растениями. Рост корневой системы увеличивается, и в эти дни пересаживать растения не стоит, зато можно прищипывать разросшиеся побеги и формировать кроны фикусов.

5, 6 декабря. Луна во Льве не дарит растениям импульса к активному развитию, поэтому пересадкой и высадкой растений не занимаются. Цветы подкармливают по необходимости, а также заботятся о том, чтобы на листьях не было пыли.

9, 10 декабря. Под влиянием Весов цветоводы смогут уделить внимание верхней части растений. В это время можно обрезать лишние ветки и отростки, прививать цветы и обрабатывать растения от возможных паразитов.

11, 12 декабря. Рост цветов замедляется, и под влиянием Луны в Скорпионе им лучше всего не мешать. В эти дни уместным будет умеренный полив, а также продление светового дня для тех растений, которые не погружаются в спячку.

13, 14 декабря. Оба дня Луна проведет в Знаке Стрельца, и эти дни не удачны для активного ухода за комнатными любимицами. Особая осторожность потребуется в день Новолуния, 14 числа. В это время тревожить цветы нельзя.

20, 21 декабря. Под влиянием Рыб растениям, которые готовятся к цветению, стоит дать подкормку. Не будут лишними минеральные удобрения для тех комнатных растений, которые растут и в зимний период, не уходя в состояние покоя.

22, 23 и 24 декабря. Овен является одним из самых неплодородных созвездий, и в эти дни комнатным растениям опытные цветоводы устраивают отдых. Заняться можно подготовкой почвы, приобретением необходимого инвентаря для ухода, кашпо и горшков.

30, 31 декабря. В день Полнолуния в Раке растениям дают отдых. 31 декабря растениям рыхлят почву для лучшего проникновения кислорода к корням.

Комнатные цветы зимой продолжают напоминать о лете, и уход за ними помогает справиться с грустью и тоской по теплым денькам. Тем, кто только начинает увлекаться домашним цветоводством, стоит получше узнать о свойствах цветов, чтобы ненароком не принести в дом цветы-вампиры, которые могут ухудшить энергетику.

Источник: dailyhoro.ru