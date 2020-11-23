Идеальная талия Анфисы Чеховой восхитила сеть

Некоторые пользователи сети заподозрили, что столь идеальный результат знаменитость достигла с помощью липосакции. Сама ж Анфиса категорически отрицает данный факт.

Анфиса отдохнула на Мальдивах и охотно делится с подписчиками в Инстаграме фото в купальниках

Формы популярной ведущей выглядят настолько идеальными, что некоторые заподозрили ее в пластике.

Анфиса отдохнула на Мальдивах и охотно делится с подписчиками в Инстаграме фото в купальниках, которых у нее насчитывается неимоверное количество. В течение года звезда настолько часто балует себя поездками в теплые страны, что даже столкнулась с критикой пользователей сети, которым стало непонятно, от чего так активно отдыхает знаменитость.

Как бы то ни было, но роскошная фигура Чеховой вызывает неизменное восхищение. На недавнем фото, которое опубликовала ведущая, она выглядит еще более похудевшей, а ее осиная талия выгодно выделяется и поражает своей стройностью.

Подавляющее большинство высказываний, которые оставили подписчики, носят восторженный характер:

«Вот это форма! Просто идеальная!!! Не зря говорят, что внешний вид отражает внутреннее состояние человека!», «Супер работа над собой и своим телом», «Как же Вы великолепно выглядите!! Какой день заглядываюсь на Вас», «Ну оччень красиво всё: идеальная фигура, лицо, улыбка, волосы, купальник, пейзаж!!!», «Такая милая, красивая куколка стала, а я помню тебя такой объемной».

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Нашлись и те, кто выразил ностальгию по прежней Чеховой, с более пышными формами. Некоторые пользователи сети заподозрили, что столь идеальный результат знаменитость достигла с помощью липосакции. Сама ж Анфиса категорически отрицает данный факт. По ее словам, такого преображения она добилась благодаря стараниям диетолога. Ведущая полностью исключила из своего рациона сахар, и это привело к столь потрясающему эффекту.

Источник: kleo.ru