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Как и сколько будут получать по новой методике медики с 1 января 2021: Новую систему расчёта зарплат первыми испытают на них

10:41 23.11.2020 Фото: pexels
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Правительство составит для каждой бюджетной сферы единые перечни компенсационных и стимулирующих выплат. Но регионы будут вправе вводить свои дополнительные выплаты.

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При переходе на новую систему зарплата врачей, фельдшеров и медсестёр не может стать меньше

Зарплаты работников бюджетной и муниципальной сферы начнут рассчитывать по единым требованиям, благодаря чему они не будут так разительно отличаться от региона к региону и от учреждения к учреждению. Вместо властей субъектов требования к системам оплаты труда установит Правительство. Это определяют поправки в Трудовой кодекс, которые вступают в силу 20 ноября. Первые зарплаты, рассчитанные по новым правилам, получат медики — кабмин уже разработал необходимый подзаконный акт. Как изменятся доходы бюджетников, разобралась «Парламентская газета».

Денег в кармане станет больше

Ключевая задача Правительства — «закрепить как можно более высокую постоянную, фиксированную составляющую» зарплат бюджетников, пояснял замглавы Минтруда Андрей Пудов во время рассмотрения поправок в Трудовой кодекс в первом чтении.

До сих пор местные власти определяют, сколько получат бюджетники, а нередко это полномочие делегируют самим организациям. Поэтому за одну и ту же работу медики и учителя в разных регионах получают по-разному, отмечал ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Единые требования к отраслевым системам оплаты труда позволят навести порядок, надеется глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Должен быть механизм разумности. Но зарплата не должна быть одинаковой, она и не будет, ведь, например, в северных регионах будут применяться повышающие коэффициенты. Платить меньше кому-то не станут», — заверил он «Парламентскую газету».

В том же уверял депутатов и Андрей Пудов. По его словам, если из-за новых требований у регионов увеличатся расходы на зарплаты бюджетникам, то федеральный бюджет компенсирует их.

«Ключевые позиции, из которых мы исходим, как базис, как фундамент принятия этих решений, состоят в том, что ни в коем случае не предусмотрено снижение, а, наоборот, предусмотрено увеличение расходов на оплату труда через систематизацию. То есть получается, мы обязательно закладываем, что будет рост, однозначно это не снижение», — подчёркивал замминистра.

Как изменятся расчёты

По новому закону, для каждой бюджетной сферы Правительство разработает отдельные требования и изложит их в подзаконных актах. Должностные оклады дифференцируют на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп (ПКГ). Эти группы, по сути, представляют собой иерархию должностей в зависимости от их сложности, требуемого образования и опыта.

С 2007 по 2012 год Минздравсоцразвития определил ПКГ для здравоохранения, образования, сельского хозяйства, печатных СМИ и спорта. Ещё есть общеотраслевые ПКГ руководителей, служащих и рабочих.

Например, в здравоохранении установлены четыре ПКГ: младший и средний медперсонал, врачи, руководители с высшим образованием. Врачи скорой помощи и терапевты имеют третий квалификационный уровень, хирурги и анестезиологи — четвёртый.

Также Правительство составит для каждой бюджетной сферы единые перечни компенсационных и стимулирующих выплат. Но регионы будут вправе вводить свои дополнительные выплаты.

Изначально кабмин планировал ввести требования к оплате труда только медицинских работников. Позднее решили, что можно регулировать зарплаты и в других сферах. Однако первыми на очереди всё равно медики: Правительство уже разработало проект постановления с требованиями к расчёту их зарплат. В нём сказано, что должностные оклады следует устанавливать в единых размерах по тем самым ПКГ для всех учреждений региона. Также закреплено правило, что при переходе на новую систему зарплата врачей, фельдшеров и медсестёр не может стать меньше. Из проекта постановления следует, что новые требования к оплате труда медиков начнут применять с 1 января 2022 года.

Источник: Парламентская газета

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