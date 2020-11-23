Пенсионной системе России пророчат крах депутаты: как будут жить пенсионеры на мизерные пенсионные пособия

Осенью 2018 года российский лидер Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым, в стране проводят повышение пенсионного возраста в несколько этапов. Так, мужчины должны выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины в 60.

Средняя страховая пенсия в стране немного превышает прожиточный минимум

Сергей Миронов, который является председателем “Справедливой России”, отметил, что правительство должно признать провал пенсионной реформы. Кроме того, нужно снова перейти к выплатам пенсионных средств из бюджетных средств.

Что случилось с пенсионной системой

Сергей Миронов считает, что нужно признать, идею пенсионного страхования с помощью специальных фондов провальной. Он отметил также, что теперешняя пенсионная система не сумеет обеспечить достойных выплат, так, как является банкротом.

Средняя страховая пенсия в стране немного превышает прожиточный минимум, на который совсем нереально просуществовать. Отмечается, что к 2022 году средний уровень накопительной пенсии не будет превышать 1,3 тыс. рублей. Политик уточнил, что не спасет даже увеличение возраста отправки на пенсию.

В связи с этим, политик уверен, что нужно возвращаться обратно к выплатам пенсий из бюджета, а пенсионные накопления из доходов людей должны направляться туда же.

Такие перемены способны снизить риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений и устранить нецелевые затраты.

Как работает пенсионная реформа, принятая в 2018 году

Осенью 2018 года российский лидер Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым, в стране проводят повышение пенсионного возраста в несколько этапов. Так, мужчины должны выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины в 60.

Стоит отметить, что возраст выхода на отдых не поменялся для людей, которые работают с опасными и вредными условиями. Женщины, которые имеют пятеро и больше детей, инвалиды по зрению первой группы и люди с военными травмами, выходят на отдых, как и ранее.

Предлагая проект реформы, правительство отмечало, что изменения дадут возможность увеличивать выплаты нынешним пенсионерам на тысячу рублей в год каждому.

Источник: 1rre.ru