Розыск: Вышла из гостей и пропала Анна Лапина в зеленой болоньевой куртке с капюшоном и черных лосинах в Бердске 22 ноября 2020

Женщина живет в Искитиме. Она вышла из частного дома, чтобы уехать домой, неизвестно уехала или нет. Когда не вышла на связь и не появилась дома, забили тревогу.

Под Новосибирском пропала 43-летняя женщина

В Бердске пропала 43-летняя Анна Лапина. С 22 ноября о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Женщина живет в Искитиме. В день, когда пропала, она была в гостях у друзей в Бердске. Вышла из частного дома, чтобы уехать домой, неизвестно уехала или нет. Когда не вышла на связь и не появилась дома, забили тревогу. О местонахождении женщины ничего неизвестно уже сутки.

Приметы пропавшей:

рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-русые до плеч, глаза голубые. Была одета в зеленую длинную болоньевую куртку с капюшоном, черные лосины, серую тунику, терракотовые зимние ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.