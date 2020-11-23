Заплатили 2 млрд рублей налогов за дома и автомобили в ноябре 2020 жители Новосибирской области

От того, насколько полно будут уплачены налоги, в том числе, имущественные, зависит насколько полно города и районы смогут выполнять свои социальные обязательства, планы по развитию, подчеркнул глава области.

Андрей Травников: От уровня собираемости имущественных налогов зависит исполнение планов по развитию территорий

В Новосибирской области завершается кампания по массовому направлению налоговых уведомлений физлицам в 2020 году. Все больше уведомлений отправляют в электронном виде. Вопросы проведения в Новосибирской области кампании по уплате имущественных налогов физлицами обсудили на оперативном совещании, которое 23 ноября провёл Губернатор Андрей Травников.

«Это актуальный вопрос. Сегодня все муниципалитеты формируют бюджеты на ближайшую трёхлетку: 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. От того, насколько полно будут уплачены налоги, в том числе, имущественные, зависит насколько полно города и районы смогут выполнять свои социальные обязательства, планы по развитию», — подчеркнул глава области.

О проведении кампании по уплате имущественных налогов физическими лицами в 2020 году доложил руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев.

В 2020 году жителям Новосибирской области сформировано 1,348 млн налоговых уведомлений. Из них 820 тысяч — в бумажном виде (доставляются почтовой службой), 528 тысяч — в электронном виде (их получают налогоплательщики, подключенные к личному кабинету). В этом году в электронном виде сформировано на 68 тысяч налоговых уведомлений больше, чем в прошлом году, сообщил Алексей Легостаев. Связано это с активным подключением граждан к Личному кабинету (рост был зафиксирован и в прошлом году — на 75 тысяч по сравнению с 2018-м).

Оплатить налоги можно с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», через сайт ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», с использованием единого налогового платежа физического лица, через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ», а также через кассы и терминалы кредитных учреждений и в офисах Почты России.

Общая сумма исчисленных налогов, составила 3,935 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом сумма начислений возросла почти на пять процентов. Из общей суммы начислений – 2,331 млрд рублей или 59% приходятся на транспортный налог, 1,072 млрд рублей или 27% – на налог на имущество физических лиц и 532 млн рублей или 14% – на земельный налог.

Наибольший рост исчисленной суммы приходится на налог на имущество физических лиц – 13%, сумма исчисленного налога увеличилась на 124 млн рублей. Начисления по земельному налогу увеличились почти на 8%, по транспортному налогу – на 1%.

Общий объем поступлений от физических лиц на 18 ноября составляет 2,048 млрд, что на 168 млн или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее высокий рост поступлений достигнут в наукограде Кольцово, в Кочковском районе, в Коченёвском районе. В то же время наблюдается снижение поступлений в Кыштовском районе, в Маслянинском и Чулымском районах.

Уровень собираемости по состоянию на 18 ноября составляет 52%. Это на два процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также Алексей Легостаев сообщил об основных изменениях в налоговом законодательстве, которые применяются с 2019 года. В частности, при формировании налоговых уведомлений за 2019 год впервые применен беззаявительный порядок предоставления льгот по транспортному налогу для физических лиц. Информация о льготниках поступает в налоговые органы от других органов: о пенсионерах, предпенсионерах и инвалидах – из Пенсионного фонда РФ; о лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей – от органов соцзащиты.

По земельному налогу, как и по налогу на имущество физических лиц, с 2019 года впервые применены федеральные льготы для лиц предпенсионного возраста. Для них налоговая база по земельному налогу уменьшена на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку. Также в их отношении действует освобождение от налога на имущество физических лиц за одно жилое помещение, один гараж, одну хозпостройку площадью до 50 кв.м.

Источник: nso.ru