Мутабельные Знаки Зодиака: Что такое мутабельность и какие это знаки

Мутабельность наделяет людей желанием путешествовать и изучать новые места. Это непоседливые люди, которые вечно находятся в поисках чего-то неизведанного.

У каждого из нас внутри есть некий компас, который помогает слышать самих себя и направлять по верному пути в жизни

Многие слышали о том, что существуют так называемые мутабельные Знаки Зодиака. Всего их четыре: Стрелец, Дева, Близнецы и Рыбы. Астрологи рассказали, что такое мутабельность и что она дает людям этих Знаков.

У каждого из нас внутри есть некий компас, который помогает слышать самих себя и направлять по верному пути в жизни. Что касается Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб, то у них этот компас работает всегда в полную силу.

Что такое «мутабельность» зодиакальных Знаков

Ничего сложного в этом термине нет. Мутабельность — это изменчивость, умение приспосабливаться. Эти четыре Знака полны энергии, но они не могут направлять ее в одно русло. Им постоянно нужно что-то новое.

Девам нужны новые знания, Близнецам — знакомства, Стрельцам — эмоции, а Рыбам — новое вдохновение и цель в жизни. Из-за того, что эти люди любят все новое, многие думают, будто они ветрены. Но это свойственно лишь Близнецам и Стрельцам, и то не всем.

Мутабельность наделяет людей желанием путешествовать и изучать новые места. Это непоседливые люди, которые вечно находятся в поисках чего-то неизведанного.

Сильные стороны мутабельных Знаков Зодиака

Они преисполнены вдохновением. Главная сильная сторона этих людей — то, что они по сути являются счастливыми талисманами для окружающих. Люди зачастую просто не могут обходиться без них. Представители этих Знаков заряжают всех вокруг энтузиазмом. Когда они рядом, кажется, что нет ничего невозможного. Поэтому при должном упорстве мутабельные Знаки Зодиака могут организовать вокруг себя деятельную и перспективную команду.

Это очень развитые люди в творческом плане. Им легко находить решения сложных задач, ловить состояние потока. Там, где другие Знаки Зодиака начинают сдавать позиции, мутабельные подключают шестое чувство, творческий потенциал. Это находчивые и умные люди, которые поражают окружающих неожиданными стратегиями.

Умение находить ключ к сердцу каждого. Все слышали о том, что Близнецы двуличны, но это не так. Они обладают гибким сознанием и способностью находить общий язык с кем угодно. Это свойственно и другим мутабельным Знакам, к примеру, Девам.

Они умеют быстро прощать людей. Они чаще всего не злопамятны, хотя среди Дев и встречаются исключения. Словом, они с радостью примут ваши извинения и пожмут вам руку.

Слабые стороны мутабельных Знаков Зодиака

Когда эти люди встречают на своем пути сложную проблему, они пробуют ее решить, но если ничто не помогает, они впадают в ступор, замыкаются в себе. Им трудно преодолевать сложные препятствия. Они обожают, когда всё легко и просто.

Они хотят всё и сразу. Это один из минусов мутабельности. Такие люди либо ничего не хотят, либо им нужно сразу всё и как можно быстрее. Они нередко берутся за несколько дел одновременно, за что потом расплачиваются нервозностью и выгоранием.

Их настроение тоже претерпевает резкие изменения, поэтому с ними сложно порой находить общий язык. Они бывают невыносимыми в отношениях: с утра у них замечательное настроение, а к вечеру они уже ненавидят все вокруг.

Эти люди плохо переносят стресс и тревожность, поэтому астрологи и эксперты советуют им пользоваться специальными аффирмациями, чтобы бороться с этими проблемами. Это восприимчивые люди, которые принимают все близко к сердцу.

Источник: dailyhoro.ru