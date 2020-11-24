Низкое давление при коронавирусе: Как повысить и что делать?

Помощь медиков требуется в том случае, если слабость при низком давлении (ниже 90/50 мм рт. ст.) продолжает нарастать.

Наибольшую опасность коронавирус представляет для людей, болеющих патологиями сердца, сосудов, а также для диабетиков

Иногда плохое самочувствие при COVID-19 провоцирует низкое давление. При коронавирусной инфекции появление этого симптома может иметь несколько причин.

Какое давление может быть при коронавирусной инфекции

Обычно высокое давление рассматривается как фактор риска. Объясняется это тем, что при гипертонии наблюдается увеличенная чувствительность рецепторов к ангиотензину превращающего фермента.

Этот белок необходим для того, чтобы обеспечивать артериям необходимый тонус, то есть сохранять в них определенное давление. Когда организм сталкивается с болезнью, коронавирус соединяется с указанным белком, из-за чего попадает внутрь клеток и начинает интенсивно размножаться.

У людей с высоким давлением иногда присутствует генетическая восприимчивость этих рецепторов.

Второй причиной может выступать использование препаратов, направленных на понижение давления. Они блокируют вышеуказанный белок, из-за чего он в еще большем количестве продуцируется в клетке. Получается, что гипертония формирует все условия для прикрепления большого количества патогенных вирусов к клеткам.

Этим объясняется плохое самочувствие, наблюдающееся у людей с гипертонией, зараженных коронавирусной инфекцией. Повышение давления сопровождает иногда и различные поражения сердца и сосудов, например, стенокардию, кардиомиопатию.

Наибольшую опасность коронавирус представляет для людей, болеющих патологиями сердца, сосудов, а также для диабетиков. Именно у них диагностируются наиболее опасные поражения легких.

Почему у отдельных людей при «короне» низкое давление

Все зависит от клинической картины течения болезни. Если нет каких-либо органических поражений, то низкое давление может быть обусловлено общей слабостью организма. Обычно, чтобы справиться с таким признаком недуга, достаточно как можно больше пить.

Также можно воспользоваться стандартной рекомендацией для всех людей, у которых понижается давление до непривычных отметок, — следует 3 раза в день выпивать стакан сладкого чая или кофе.

Обширная пневмония легких также может способствовать понижению давления. Так как коронавирус способен атаковать рецепторы белка ACE2, с которым в дальнейшем создает связь, по этой причине наблюдаются сбои артериального давления. Кроме того, может отмечаться и отсутствие реакции на вещества с сосудосуживающим эффектом.

Помощь медиков требуется в том случае, если слабость при низком давлении (ниже 90/50 мм рт. ст.) продолжает нарастать. Это может свидетельствовать о поражении центральной нервной системы. Теоретически такой показатель может указывать на формирование септического шока.

Такое осложнение влечет за собой ухудшение кровотока и пониженную поставку кислорода ко всем тканям и органам, в первую очередь, к головному мозгу. Если лечение оказывается неэффективным, может присоединяться полиорганная недостаточность.

Всегда ли низкое давление опасно

Присоединение психического шока и поражение центральной нервной системы возможны, но не встречаются слишком часто. Обычно низкое артериальное давление не представляет существенной опасности, если человек был здоров изначально. Когда имеют место угрожающие состояния, одним только низким давлением при коронавирусной инфекции не ограничивается.

Одновременно у человека наблюдается повышение количества лейкоцитов в крови, дополнительные симптомы. Если нет никаких иных признаков, достаточно ограничиться рекомендованными терапевтом стандартными мерами.

Как повысить давление 90 на 60

Что делать, если низкое давление при коронавирусе, а Скорая приедет нескоро? В домашних условиях обычно рекомендуют выпить 1-2 чашки кофе и в дальнейшем продолжать пить побольше воды. Также можно съесть что-нибудь соленое, так как соль способствует увеличению давления.

Все эти меры можно предпринять, пока едет бригада медиков. В любом случае следует позвонить в скорую помощь, так как при коронавирусной инфекции могут иметь место разные, зачастую непредсказуемые последствия. Возможно, потребуется госпитализация, решение о которой медики будут принимать на месте.

Что делать пожилому человеку

У пожилых людей обычно повышенное, а не пониженное давление. Если оно по каким-то причинам упало, это может быть тревожным признаком. В таких случаях также следует обратиться за медицинской помощью. В домашних условиях до прихода специалиста можно предпринять те же меры, чтобы были описаны выше.

При этом пожилым гражданам рекомендуется вместо кофе принимать черный чай или отвар шиповника, выпить немного соленой воды. Из продуктов способностью поднять давление обладает изюм. Главное — не переусердствовать. Предприняв указанные меры, в любом случае человек почувствует себя лучше.

Как долго может держаться низкое давление: отзывы больных

По отзывам граждан, переживших коронавирусную инфекцию, низкое давление может составлять 100/60, 90/60 и даже 80/60. Кто-то рассказывает, что симптоматика низкого давления прошла на следующий день, тогда как у отдельных больных давление оставалось на низких отметках на протяжении 3 дней.

Отдельные пациенты утверждают, что после назначения преднизолона или других гормональных препаратов давление удалось стабилизировать, и оно больше не снижалось. Но такие лекарственные средства довольно серьезные, а потому принимать их самостоятельно нельзя.

Существует растительная группа адаптогенов, которые, по словам переболевших, также способны оказать благотворное действие. К ним относят женьшень, настойку лимонника, которые принимаются в первой половине дня. Судить, насколько они могут быть эффективными, сложно, так как натуральные средства не всегда оказываются действенными, особенно если имеются дополнительные поражения органов.

Итоги

Низкое давление при коронавируной инфекции не обозначается в качестве часто встречающегося явления. Оно может выступать следствием угнетающего действия патогена на отдельные рецепторы. Чтобы справиться с таким состоянием, необходимо пройти обследование и получить назначение от терапевта. Срочные меры могут включать прием лекарственных препаратов, употребление натуральных средств, напитков и продуктов, обладающих естественной способностью влиять на давление.

Источник: kleo.ru