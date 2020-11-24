Сдался захвативший в заложники 6 детей с ножом мужчина. Что с детьми?

38-летний житель Петербурга сам вышел из квартиры и сдался полиции. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Семья приехала из Архангельска и живет на съемной квартире.

Петербуржец, захвативший в заложники шестерых детей, сдался полиции

Мужчина, который во вторник захватил и удерживал в квартире шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, вышел из квартиры и сдался, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался", - сказал собеседник агентства.

Находившиеся в заложниках дети живы. Двоих из них из квартиры вынесли медики.

Доследственная проверка начата по факту захвата детей в заложники в Санкт-Петербурге, городская прокуратура взяла ее на контроль. Об этом сообщили в ведомстве.

"Прокуратура поставила на контроль производство оперативных мероприятий, а также ход проведения доследственной проверки", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там отметили, что на месте находится исполняющий обязанности прокурора Колпинского района Петербурга, который координирует работу следственных и оперативных служб.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в полицию Колпинского района 24 ноября в 12:12 мск поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей.

В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области отметили, что мужчина не находится на учете в полиции. В то же время источник в экстренных службах сообщил, что петербуржец состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По информации источника в администрации района, семья приехала в Петербург из Архангельска и живет в съемной квартире.

По данным СМИ, 38-летний мужчина приревновал жену и первоначально требовал обменять детей на нее.