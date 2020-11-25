Настя Ивлеева увеличила губы и показала все последствия процедуры

Раньше Настя была обычной, не цепляющей взгляд девушкой. У нее были неплохие внешние данные, но наличие мешков под глазами и русый цвет волос делали Настю невзрачной.

За последние несколько лет Анастасия заметно преобразилась

За последние несколько лет Анастасия заметно преобразилась. Ее новым экспериментом в этом же направлении стало увеличение губ.

Пользователи сети, которые следят за Настей Ивлеевой с момента, когда ее юмористические ролики только начали набирать популярность, обратили внимание, что внешне девушка заметно преобразилась.

Раньше Настя была обычной, не цепляющей взгляд девушкой. У нее были неплохие внешние данные, но наличие мешков под глазами и русый цвет волос делали Настю невзрачной.

Примерно такой же она была в первых выпусках шоу «Орел и решка». Позже знаменитость решилась на преображение. Сама Настя об этом не говорила, но поклонники обратили внимание, что мешки исчезли.

Теперь их нет, даже когда ведущая снимает себя без фильтров и прочих ухищрений. Она действительно выглядит великолепно и, скорее всего, благодаря блефаропластике.

Попутно девушка сделала стрижку, изменила цвет волос и отбелила зубы. Весной, в период тотальной самоизоляции, звезда решила дополнительно заняться своей фигурой. Она села на диету и стала поклонницей спорта. Результат не заставил себя долго ждать. Теперь это яркая, худощавая блондинка, лишившаяся самой аппетитной части своего тела – бюста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФК (@_agentgirl_news)

Настя признается: она и сама не ожидала, что после резкого похудения грудь исчезнет вместе с лишними килограммами.

На днях выяснилось, что преображения на этом не заканчиваются. Ивлеева решила немного увеличить губы. Поскольку теперь она стала публичной, сделать это незаметно, было невозможно.

Гематомы должны пройти через несколько дней, а губы стать нормальным уже через неделю

Подписчики обратили внимание, что губы у Насти выглядят неестественно, а вокруг них образовалась заметная гематома. Некоторые стали предполагать, что у нее с мужем произошел конфликт.

Телеведущая поспешила все объяснить. Анастасия рассказала, что ее организм всегда реагирует так на подобные инъекции. Гематомы должны пройти через несколько дней, а губы стать нормальным уже через неделю.

Источник: kleo.ru