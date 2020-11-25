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Красота / Общество

Настя Ивлеева увеличила губы и показала все последствия процедуры

21:20 25.11.2020 Фото: instagram.com/p/CH2NaJLDgCg
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Раньше Настя была обычной, не цепляющей взгляд девушкой. У нее были неплохие внешние данные, но наличие мешков под глазами и русый цвет волос делали Настю невзрачной.

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За последние несколько лет Анастасия заметно преобразилась

За последние несколько лет Анастасия заметно преобразилась. Ее новым экспериментом в этом же направлении стало увеличение губ.

Пользователи сети, которые следят за Настей Ивлеевой с момента, когда ее юмористические ролики только начали набирать популярность, обратили внимание, что внешне девушка заметно преобразилась.

Раньше Настя была обычной, не цепляющей взгляд девушкой. У нее были неплохие внешние данные, но наличие мешков под глазами и русый цвет волос делали Настю невзрачной.

Примерно такой же она была в первых выпусках шоу «Орел и решка». Позже знаменитость решилась на преображение. Сама Настя об этом не говорила, но поклонники обратили внимание, что мешки исчезли.

Теперь их нет, даже когда ведущая снимает себя без фильтров и прочих ухищрений. Она действительно выглядит великолепно и, скорее всего, благодаря блефаропластике.

Попутно девушка сделала стрижку, изменила цвет волос и отбелила зубы. Весной, в период тотальной самоизоляции, звезда решила дополнительно заняться своей фигурой. Она села на диету и стала поклонницей спорта. Результат не заставил себя долго ждать. Теперь это яркая, худощавая блондинка, лишившаяся самой аппетитной части своего тела – бюста.

Настя признается: она и сама не ожидала, что после резкого похудения грудь исчезнет вместе с лишними килограммами.

На днях выяснилось, что преображения на этом не заканчиваются. Ивлеева решила немного увеличить губы. Поскольку теперь она стала публичной, сделать это незаметно, было невозможно.

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Гематомы должны пройти через несколько дней, а губы стать нормальным уже через неделю

Подписчики обратили внимание, что губы у Насти выглядят неестественно, а вокруг них образовалась заметная гематома. Некоторые стали предполагать, что у нее с мужем произошел конфликт.

Телеведущая поспешила все объяснить. Анастасия рассказала, что ее организм всегда реагирует так на подобные инъекции. Гематомы должны пройти через несколько дней, а губы стать нормальным уже через неделю.

Источник: kleo.ru

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