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Я не могу высказаться ни за реформу, ни против нее, заявил мэр Евгений Шестернин о грядущей транспортной реформе в Бердске

16:41 25.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Цель реформы - не сокращение числа перевозчиков. Главное - безопасность и комфорт для пассажиров и для города. А на сегодня мы реально видим, что маршрутные такси льготников не обслуживают. Так может считывающие устройства - валидаторы в маршрутки поставить и решить проблему?», задается вопросами градоначальник. И тут же уверяет, что во вред горожан реформа не пройдет.

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Евгений Шестернин о транспортной реформе в Бердске
Сюжет: Транспортная реформа 2020-2021 в Бердске
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Я не могу высказаться ни за реформу, ни против нее, заявил мэр Евгений Шестернин о грядущей транспортной реформе в БердскеУжасы транспортной реформы в Бердске: Принесут хаос и разорят за 1 млрд рублей местных перевозчиков москвичи, а потом уйдут, уверена директор ПАТПЕщё 2 новости

Совсем недавно Бердск сотрясла новость о новой транспортной реформе, которая очень незаметно подобралась к городу. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в город зайдет госкорпорация ВЭБ.РФ, занимающаяся пассажирскими перевозками. Компания планирует создать единого оператора-перевозчика. Ему и достанется вся прибыль от бизнеса.

Реформу внедрят в Бердске после того, как местная власть примет предложение минтранса Новосибирской области. Город предоставил региональному министерству транспорта статистику по пассажирам, перевозкам, льготникам, дорожной инфраструктуре, общественному транспорту. Например, не все дороги в Бердске приспособлены для автобуса.

Приходите с листочком

Чиновники предполагают, что если реформа окажется бесполезной или вредной, внедрять ее в городе не будут. И никто якобы не заставит. Дескать, учитывают не только фактор безопасности пассажирских перевозок, но и интересы бизнеса, работающего в этой отрасли. Но москвичам глубоко плевать на местные особенности, социальную напряженность и потерю работы бердчанами. Московскими бизнесменами движут деньги.

Но мэр Бердска Евгений Шестернин отказался озвучивать по телефону свою позицию относительно транспортной реформы "Курьер. Среда. Бердск». Он заявил, что ответит только на письменный запрос редакции. В беседе с журналистом издания 20 ноября, он велел прийти к нему на личную встречу «с листочком». После общения — согласовать написанное. А главное — заголовок к публикации.

Отношение Евгения Шестернина к транспортной реформе

Спустя 3 дня — 23 ноября — Евгений Шестернин прокомментировал изданию «Бердск online» свою позицию о грядущей транспортной реформе.

Он пояснил, что по распоряжению губернатора Новосибирской области в минтрансе региона создана рабочая группа по отработке вопросов транспортной реформы. В срок до 30 декабря Бердск ждет предложения от минтранса Новосибирской области по внедрению реформы в Бердске. Он отметил, что эти предложения не носят обязательного для исполнения характера.

- Чтобы пойти по опробированному в других городах варианту реформы, нужно персонально подобрать оптимальный вариант для нашего города. Чтобы его подобрать, нужны исходные данные, которыми мы сейчас обеспечили минтранс: сколько у нас пассажиров, сколько перевозок, сколько льготников, какова дорожная инфраструктура. Если реформа будет идти в разрез с интересами города, никаким административным ресурсом нас никто не заставит ее подписать, принять предложения, - сказал Шестернин.

По словам мэра, цель реформы не сокращение числа перевозчиков в Бердске. Главное - безопасность и комфорт для пассажиров и для города.

- Интерес в том, чтобы обеспечить всех людей услугами пассажирского транспорта, в том числе льготников. А на сегодня мы реально видим, что маршрутные такси льготников не обслуживают. Так может считывающие устройства - валидаторы в маршрутки поставить и решить проблему? Мы не по всем улицам можем пустить автобусы из-за ширины проезжей части. Для примера ул. Нахимова - по ней из-за ширины дороги автобус мы пустить не можем. А заставлять людей пешком идти до остановки, где идет автобус, это неправильно, – рассуждал Шестернин. - Что получит город? Новые автобусы? Это не цель. Абсолютно не цель, потому что мы и сами за 5 лет обновили автопарк на 16 автобусов – никогда такого в истории города не было. И сделали это без всяких реформ и концессий. Просто приобретение автобусов – это не реформа. Пока я не видел предложения минтранса, я не могу высказаться ни за реформу, ни против нее.

Мнение перевозчиков

Между тем, есть другой путь заставить бердчан, а также Искитим и Искитимский район пустить варягов на свои дороги. Это придумать областной закон, забирающий часть полномочий у муниципалитетов. И тогда, считает директор Бердского ПАТП и депутат горсовета Елена Бороздина, устоявшаяся система сломается.

- Как только появилась информация о транспортной реформе мы сразу же написали обращение в законодательное собрание, чтобы не допустили рейдерского захвата рынка и перераспределения полномочий из города в область. Бердск — это самостоятельный субъект. У него есть исключительные полномочия в соответствии со 131-м законом. И передавать полномочия в область по организации транспортного обслуживания по меньшей мере нецелесообразно, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 24 ноября Бороздина.

По ее словам, скорее всего, тему вынесут на внеочередную сессию 27 ноября для того, чтобы поставить в известность всех депутатов.

- Если региональный минтранс пойдет по пути реформирования Твери, то согласие депутатов горсовета никто не спросит. Там приняли областной закон о перераспределении полномочий и забрали у Твери полномочия по организации пассажирских перевозок. А федеральный закон №131 не предполагает согласие города поделиться своими полномочия, - прокомментировала Елена Викторовна.
Если заксобрание Новосибирской области откажется идти по тверскому пути, то Бердск, по оценке Бороздиной, должен отказаться от предложенного реформирования. Как она рассказала, беспокойство бердчан нашло отклик у депутатов регионального парламента, избранных от Бердска, которые не видят оснований менять сложившуюся транспортную систему.

От редакции:

Удивительное отношение Евгения Шестернина по отношению к «Курьер. Среда. Бердск» наблюдает вся редакция. Отношение «испортилось» после серии публикаций о возможном строительстве полигона ТКО около кладбища Бердска, но на Искитимской земле. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» намерена и дальше доводить важную информацию о жизни города до наших читателей. В том числе о свалке, транспортной реформе и о том, кто займет кресло мэра до 2025 года.

Мы намерены каждый день направлять запросы о работе администрации города, личном отношении мэра к той или иной ситуации в форме письменного запроса. Напомним, что согласно закону о СМИ, на ответ власти дано 7 календарных дней. Разумеется, чиновники могут уведомить об отсрочке. Но глупо тянуть с ответом, например, о ремонте дорог Бердска до конца декабря 2020 года, не так ли?

Кроме того, мы с удовольствием будем размещать новости с комментариями главы города написанные другими изданиями. Ведь наша цель — это информирование жителей Бердска несмотря на обиды чиновников и созданные ими препоны. И даже несмотря на личные жалобы главы Бердска на нас в адрес Роскомнадзора.

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От редакции

Поддержит мэр реформу?

Аноним, 25 ноября 2020 17:15
Прикажут-поддержит Скорее всего, что прикажут И региональная власть это не решает Опять Москва леЗет в наши пустые карманы за последними "медяками"
Спецавтохозяин, 25 ноября 2020 17:35
Москве твои медяки не нужны, собирать их себе дороже. Москве нужны рубли, которые сейчас идут в карманы местным авторитетным и другим бизнесменам.
А высказывать "за" или "против" реформы, точнее - обсуждать решения органов власти Шестернин действительно, не имеет права.
Павел, 25 ноября 2020 17:24
Чудесный у нас мэр. Как страус спрятал голову в песок. Главное не интересы города, а то, чтобы его самого не тронули за "неправильное" мнение
Банкир, 25 ноября 2020 17:38
Высказывать своё мнение - это обязанность депутатов всех уровней, вот им, как раз, это и не запрещено, а предписано. Где там ваша Родина - депутатша, зачем вы её выбирали? Пусть скажет слово.
Аноним, 25 ноября 2020 17:42
Если не может, то на кой нужен такой глава. Домой , няньчить внуков, если они есть.
Аноним, 25 ноября 2020 17:46
Плюсы маршруток: оперативность (2-3 минуты), проходимость по любым улицам, охват всех уголков города, комфорт без стоящих пассажиров, тепло в салоне зимой.
Минусы больших автобусов: медленные, редко идут, пустые или полупустые в течение дня, холодные зимой, если один ломается, интервал почти час, нужен кондуктор, только центральные улицы подходят для движения.
И на кой нам такое?

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