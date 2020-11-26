Упала в таз с кипятком и получила 70% ожогов тела 5-месячная малышка

Инспекторы по делам несовершеннолетних рекомендуют родителям и законным представителям принять необходимые меры по недопущению несчастных случаев с детьми в домашних условиях, исключить доступ детей к электроприборам и внимательно следить за ребенком во время приготовления пищи.

ЧП случилось в бане — девочка выскользнула из рук матери, которая собиралась помыть ребенка

В Тайшете пятимесячная девочка упала в кипяток и получила ожоги 70% тела.

ЧП случилось в бане — девочка выскользнула из рук матери, которая собиралась помыть ребенка, и упала в таз с водой. Малышка доставлена в больницу.

Еще один похожий несчастный случай произошел в Черемховском районе, где годовалая девочка, оставшись без присмотра, потянула за шнур электрического чайника с кипятком и опрокинула его на себя. Ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По обоим фактам проводятся всесторонние проверки, по окончании которых будут приняты правовые решения. Известно, что семьи на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состояли.

По данным полиции, с начала года зафиксирован 31 подобный факт, 22 из которых связаны с опрокидыванием горячих жидкостей на детей – кипятка из чайников, кастрюль, тазов и других ёмкостей. В ходе выяснения причин происшествий установлено, что во всех случаях родители находились дома, однако на непродолжительное время отвлеклись от присмотра за ребёнком.

Инспекторы по делам несовершеннолетних рекомендуют родителям и законным представителям принять необходимые меры по недопущению несчастных случаев с детьми в домашних условиях, исключить доступ детей к электроприборам и внимательно следить за ребенком во время приготовления пищи.

Источник: tkgorod.ru