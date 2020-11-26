Ушла за подарком и пропала: Тело матери двоих детей нашли в бочке на даче родителей

В Серове женщина ушла за подарком и пропала. Ее тело нашли в бочке на даче родителей

В Серове полицейские обнаружили тело 35-летней Светланы Постниковой, которая пропала днем 24 ноября. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тело женщины обнаружили на территории одного из садовых товариществ в лежавшей на земле металлической бочке.

«Пропавшая была в той же самой одежде, в которой она ушла последний раз из дома. В том числе в черном зимнем пуховике. Внешних признаков насильственной смерти сыщики не обнаружили. На месте происшествия сотрудники полиции нашли несколько пустых пачек от медицинских препаратов. Как обычно, о точной причине смерти сообщат эксперты в ходе судебно-медицинского исследования. До недавнего времени погибшая работала воспитателем в детском дошкольном учреждении. У нее остались супруг и двое несовершеннолетних детей», — рассказал полковник Горелых.

Представитель регионального главка полиции также подчеркнул, что сад, где нашли тело женщины, принадлежит ее родителям. «Более подробные и точные обстоятельства смерти выясняют представители СКР», — отметил он.

Светлана Постникова 24 ноября около 14:00 вышла из дома, чтобы купить себе подарок на день рождения. «25 ноября Свете исполнилось 35 лет. Вчера днем она пошла в магазин, купить подарок. Об этом она сказала 14-летнему сыну. Но в какой пошла магазин, не сообщила», — рассказывала сестра мужа погибшей Алена Исупова.

По словам Исуповой, сначала телефон Постниковой не отвечал на звонки. Потом телефон выключился. Очевидцы сообщали, что видели женщину возле магазина «Магнит», однако дальнейшее ее передвижение пока не известно.

Исупова также рассказал, что Постникова тяжело переживала смерть близкой подруги. «Они [с подругой] вместе работали в детском саду „Дельфинчик“. Для Светы ее смерть стала большим ударом. За последнее время Светлана несколько раз лежала в больнице. Насколько мне известно, с тех пор она близко ни с кем не общалась, друзей и подруг у нее не было. Неделю назад Света уволилась из детского сада, по собственному желанию. Родным свои действия никак не объяснила», — сказала она.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по факту инцидента организована проверка. «Для определения точной причины смерти женщины назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сказали там.