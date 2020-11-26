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Ждет новая проблема в 2021 году водителей в России. Узнайте, какая

15:30 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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Утилизационный сбор повышался уже трижды.

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Источник сообщил о планах повышения утилизационного сбора на автомобили

Российские власти планируют с 2021 года проиндексировать утилизационный сбор на все автомобили, а также на спецтехнику, рассказали РИА Новости источники в автопроме.
"Утильсбор собираются повысить на 25-30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику", - сообщил один из собеседников агентства. Он добавил, что власти объясняют такой шаг сопоставимым ослаблением рубля, которое понижает совокупный торговый барьер.

Его слова подтвердил и другой источник. Он связал данное решение с окончанием действия последних активных соглашений о промышленной сборке, которые были исключением из правил ВТО.

"Нам говорилось, что такие планы (по индексации утилизационного сбора – ред.) есть, но формально решение еще не принято. Не думаю, что это сильно защитит рынок от импорта – он и так неплохо защищен. Официально нам говорилось, что это связано с девальвацией российской валюты", - сообщил еще один собеседник агентства.
По мнению аналитика "ВТБ Капитала" Владимира Беспалова, в первую очередь повышение утилизационного сбора отразится на импортных автомобилях. "Но его (импорта - ред.) доля не так высока, и это обычно более дорогие машины. На спрос это вряд ли повлияет сильно, так как состоятельные люди не так чувствительны к ценам. На рынок, который больше состоит из массового сегмента, гораздо больше будут влиять другие факторы - покупательские настроения, динамика доходов населения, общая макроэкономическая ситуация", - заявил эксперт.

Сбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления России в ВТО. Он установлен в рублях, сначала его платили только импортеры, а с 2014 года его распространили на всех, но локализованным автопроизводителям предоставили промышленные субсидии. Их получают подписавшие специальный инвестиционный контракт (СПИК) автоконцерны (это подавляющее большинство заводов в стране). В декабре прошлого года было решено дифференцировать эти субсидии в зависимости от целевого уровня локализации.
Утилизационный сбор повышался уже трижды. Его базовая ставка для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов - 15 тысяч. Традиционно правительство при повышении сбора меняет коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.
С 1 января 2020 года для новых малолитражек с объемом двигателя до одного литра коэффициент вырос с 1,65 до 2,41, то есть на 46%. Для машин с объемом двигателя от одного до двух литров он увеличился с 4,2 до 8,92 (на 112,4%); с двигателем от двух до трех литров – с 6,3 до 14,08 (на 123,5%); с двигателем от 3 до 3,5 литра - с 5,73 до 12,98 (на 126,5%). На новые автомобили с объемом двигателя свыше 3,5 литра рост сбора составил 145% - коэффициент вырос с 9,08 до 22,25. В конце 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров допускал возможность очередной индексации утилизационного сбора в 2021 или 2022 году.

Источник: РИА Новости

налог утилизационный сбор
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