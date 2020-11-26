Отметил свое 14-летие клипом о детях на песню Земфиры фонд "Подари жизнь"

Фонд "Подари жизнь" снял клип на песню Земфиры "Хочешь?"

Благотворительный фонд "Подари жизнь" в четверг представил видеоклип на песню Земфиры "Хочешь?". Композиция созвучна идее организации, отмечающей в этот день 14-летие, и говорит о готовности сделать все ради жизни близкого человека, пояснила ТАСС учредитель фонда, актриса Чулпан Хаматова.

"Эта песня очень подходит нам по смыслу. Идея в том, что взрослые готовы сделать, что угодно, чтобы жили дети", - сказала она.

По словам Хаматовой, ролик открывает творческий подход к освещению социальных проблем. "В благотворительной сфере не принято обращать внимание на метафорическое изложение проблемы. Кажется, что сам социальный посыл исчерпывающий, и можно не искать нового языка и новых решений. Это так, но нам в фонде хочется задать новую дорогу восприятия социальных проблем. Это может и должно быть связано с творчеством, должны находиться талантливые люди, которые могут переосмыслить проблему", - отметила актриса.

Над видео работали режиссер Евгений Морозов и оператор Владислав Опельянц. Певица Земфира дала разрешение на использование композиции 2000 года.

Клип рассказывает о детях, которые сражаются со своим главным врагом - онкологией. Они бегут из темного леса, символизирующего сложное лечение, скрываются от вязкого тумана, олицетворяющего болезнь. По дороге им встречаются неравнодушные люди, которые помогают в этой сложной гонке. Цель каждого ребенка - добраться домой, к обычной жизни, к родителям и любимой собаке.

"Идея, предложенная режиссером Женей Морозовым, - возвращение детей домой - работает сразу в другом регистре, - заметила Хаматова. - Чувство жалости - очень важное, наверное, основополагающее чувство, но иногда его недостаточно, потому что у многих людей оно вызывает чувство вины перед теми, кто нуждается в помощи. Нам хотелось чувство жалости переформатировать в другое ощущение - что надо протянуть руку. Эти дети - бойцы, но без нас им не справиться".

О фонде

Фонд "Подари жизнь" учрежден 26 ноября 2006 года актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой. На его попечении единовременно находится около 1 тыс. детей и молодых взрослых из 10 расположенных в Москве и области клиник федерального и городского подчинения, а также дети из более чем 40 региональных клиник. За годы своего существования фонд помог более чем 57 тыс. детей на сумму свыше 12,3 млрд руб.



Источник: ТАСС