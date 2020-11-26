Экс-чиновник минстроя объявлен в международный розыск

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 48-летнему бывшему начальнику КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В 2015 году между КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» и коммерческой организацией заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному строительству гидротехнического сооружения, защищающего от подтопления территорию Южного округа Хабаровска. Подрядчик на систематической основе допускал ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в том числе отставание от графика выполнения работ, также имел дебиторскую задолженность. Несмотря на это, в марте 2020 года начальник КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» необоснованно выплатил коммерческой организации денежные средства за выполненные работы сверх лимита, установленного условиями контракта, тем самым причинил ущерб бюджету Хабаровского края.

В рамках выполнения «Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре» в данном населенном пункте с 2017 года велось строительство детского больничного комплекса. В июне 2019 года подрядчик приостановил выполнение работ на объекте. По версии следствия, начальник КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» недобросовестно исполнил свои должностные обязанности, а именно не предпринял мер по консервации объекта незавершенного строительства. Из-за допущенной халатности со стороны обвиняемого часть ранее выполненных работ на строительном объекте в результате воздействия осадков пришла в негодность, тем самым был причинен ущерб бюджету Хабаровского края в особо крупном размере.

Уголовные дела возбуждены по материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, а также по материалам проверок, проведенных прокуратурой Хабаровского края.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие располагает данными о том, что злоумышленник находится за пределами Российской Федерации, в связи с чем он объявлен в международный розыск.

Расследование продолжается.

Источник: khabkray.sledcom.ru