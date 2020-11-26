26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Экс-чиновник минстроя объявлен в международный розыск

17:16 26.11.2020 Фото: pixabay.com
0

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

% name% title
По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 48-летнему бывшему начальнику КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В 2015 году между КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» и коммерческой организацией заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному строительству гидротехнического сооружения, защищающего от подтопления территорию Южного округа Хабаровска. Подрядчик на систематической основе допускал ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в том числе отставание от графика выполнения работ, также имел дебиторскую задолженность. Несмотря на это, в марте 2020 года начальник КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» необоснованно выплатил коммерческой организации денежные средства за выполненные работы сверх лимита, установленного условиями контракта, тем самым причинил ущерб бюджету Хабаровского края.

В рамках выполнения «Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре» в данном населенном пункте с 2017 года велось строительство детского больничного комплекса. В июне 2019 года подрядчик приостановил выполнение работ на объекте. По версии следствия, начальник КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» недобросовестно исполнил свои должностные обязанности, а именно не предпринял мер по консервации объекта незавершенного строительства. Из-за допущенной халатности со стороны обвиняемого часть ранее выполненных работ на строительном объекте в результате воздействия осадков пришла в негодность, тем самым был причинен ущерб бюджету Хабаровского края в особо крупном размере.

Уголовные дела возбуждены по материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, а также по материалам проверок, проведенных прокуратурой Хабаровского края.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие располагает данными о том, что злоумышленник находится за пределами Российской Федерации, в связи с чем он объявлен в международный розыск.
Расследование продолжается.

Источник: khabkray.sledcom.ru

коррупция мошенничество хищение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где он может быть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНа смену умершей от рака Елене Исламовой ищет директора ГЦКиД мэр Бердска
18:04 26-11-2020
На смену умершей от рака Елене Исламовой ищет директора ГЦКиД мэр Бердска
Бердск"Бердчане не умеют благодарить": поздравил с 5-летием работы на посту "стаблиного" мэра Бердска Шестернина от ЛДПР Горобец на публичных слушаниях
17:59 26-11-2020
БердскЦентральному агентству недвижимости требуются сотрудники!
17:56 26-11-2020
Центральному агентству недвижимости требуются сотрудники!
Как получить бесплатные таблетки от коронавируса, расскажут на горячей линии власти Новосибирской области
17:45 26-11-2020
Как получить бесплатные таблетки от коронавируса, расскажут на горячей линии власти Новосибирской области
Какие выплаты положены россиянам, переболевшим коронавирусом
17:40 26-11-2020
Какие выплаты положены россиянам, переболевшим коронавирусом
Бердск"Москва сливки снимет": отложили бесполезную транспортную реформу в Бердске. Бюджет "не ввалит" 1 млрд рублей в год варягам из ВЭБ.РФ
17:33 26-11-2020
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
17:32 26-11-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Заявил о готовности к «усилению отношений» с Россией Лукашенко
17:30 26-11-2020
Заявил о готовности к «усилению отношений» с Россией Лукашенко
Рассаживать в шахматном порядке зрителей в кинотеатре Бердска велел губернатор Травников
17:22 26-11-2020
Рассаживать в шахматном порядке зрителей в кинотеатре Бердска велел губернатор Травников
БердскЭкспресс-тесты на антитела COVID-19 появились в аптеках Бердска. Какая цена, узнайте
17:22 26-11-2020
Экспресс-тесты на антитела COVID-19 появились в аптеках Бердска. Какая цена, узнайте