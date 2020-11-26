Розыск: Пропала 17-летняя Александра Роговская со шрамами на руках. Последний раз девушку видели на улице Узловой в Новосибирске

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемой, просят сообщить в полицию по телефонам: 8-913- 772-7280, 232-17-68.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемой, просят сообщить в полицию по телефонам: 8-913- 772-7280, 232-17-68

Отделом полиции №6 «Октябрьский» УМВД России по городу Новосибирску разыскивается Роговская Александра Евгеньевна, 08.10.2003 года рождения (на снимках), которая 19.06.2020 ушла из приемного покоя БСМП №2 по адресу ул. Якушева,41, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Последний раз девушку видели на улице Узловой. Пропавшая может находиться в реабилитационном центре или приюте. А также, возможно, передвигается автостопом. Особые приметы: имеются шрамы на руках (следы от порезов).

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемой, просят сообщить в полицию по телефонам: 8-913- 772-7280, 232-17-68.

Источник: МВД