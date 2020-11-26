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Заявил о готовности к «усилению отношений» с Россией Лукашенко

17:30 26.11.2020 Фото: pixabay.com
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Он также добавил, что главе российского МИД приходится "больше вертеться" на международной арене "в этом бешеном мире", и его точка зрения для Минска "весьма актуальна и познавательна".

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Лукашенко отметил необходимость усилить отношения России и Белоруссии

Отношения Белоруссии и России необходимо усилить, интенсифицировать, Минск к этому готов, заявил в четверг белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Что касается белорусско-российских отношений, то, наверное, нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается - и не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы", - заявил Лукашенко в Минске на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как отметил глава белорусского государства, очень много разговоров о том, как будут развиваться отношения Минска и Москвы, какими будут эти отношения. "Без всяких обиняков вам просто по-дружески хочу сказать, что и Россия, и Беларусь (после распада СССР – ред.) живут – не по воле Беларуси - в своем собственном доме или в квартире… И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения "мы – соседи", мы хотели бы иметь очень близкие братские отношения с Российской Федерацией", - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии обратил внимание, что ничего нового не сказал и всегда об этом говорил, просто не всегда, слушая его, "это хотели подчеркивать и повторять, особенно в России".
"Видимо, кому-то это было невыгодно. Но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого сегодня руководство России как раз хочет и предпочитает такие отношения", - добавил он.
В целом Лукашенко отметил, что его встречи с Лавровым "всегда продуктивны". "По крайней мере, для меня особенно и для Беларуси, для нашей, прежде всего, внешней политики, потому что есть возможность, как вы говорите часто, сверить часы. Мы этим пользуемся", - сказал президент.
Он также добавил, что главе российского МИД приходится "больше вертеться" на международной арене "в этом бешеном мире", и его точка зрения для Минска "весьма актуальна и познавательна".

Источник: РИА Новости

белоруссия диктатор россия силовое подавление Александр Лукашенко
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