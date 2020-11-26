Когда откажут в бесплатных лекарствах от COVID-19 лечащимся на дому пациентам в Новосибирской области

Врачи самостоятельно должны получить медикаменты, сформировать наборы и передать пациенту. Получить бесплатные лекарства в аптеке не получится.

Названы случаи, когда не выдадут бесплатные лекарства от COVID-19

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский подписал документ, который регламентирует выдачу бесплатных лекарств от коронавируса. В документе обозначены случаи, когда не положено бесплатное лечение, передает gorod55.ru. Аналогичные правила действую и в Новосибирской области.

Так, до конца лечения будут бесплатно предоставляться лекарства в случае, если:

Болезнь протекает легко или в среднетяжелой форме;



Коронавирус еще не подтвержден или уже подтвержден;Человек недавно был других регионах и странах, имеет признаки ОРВИ, но тест на COVID отрицательный.

Получить бесплатные лекарства пациенты могу только после назначения медицинского работника и только от него самого. Лекарства будут рассчитаны ровно на срок лечения.

При этом представители больниц самостоятельно должны получить медикаменты, сформировать наборы и передать пациенту. Получить бесплатные лекарства в аптеке не получится.

Медики имеют право отказать в предоставлении лекарств только в пяти случаях:

Пациент умер;

Закончился срок лечения;

Закончились сами лекарства;



Закончились деньги на закупку лекарств.После до 31 декабря 2020 года.Вероятно, в случае продолжения активного роста заболевших коронавирусом в конце года срок выдачи лекарств будет продлен.