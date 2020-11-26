26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Когда откажут в бесплатных лекарствах от COVID-19 лечащимся на дому пациентам в Новосибирской области

18:42 26.11.2020 Фото: Минздрав НСО
0

Врачи самостоятельно должны получить медикаменты, сформировать наборы и передать пациенту. Получить бесплатные лекарства в аптеке не получится.

% name% title
Названы случаи, когда не выдадут бесплатные лекарства от COVID-19

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский подписал документ, который регламентирует выдачу бесплатных лекарств от коронавируса. В документе обозначены случаи, когда не положено бесплатное лечение, передает gorod55.ru. Аналогичные правила действую и в Новосибирской области.

Так, до конца лечения  будут бесплатно предоставляться лекарства в случае, если:

Болезнь протекает легко или в среднетяжелой форме;

Коронавирус еще не подтвержден или уже подтвержден;
Человек недавно был других регионах и странах, имеет признаки ОРВИ, но тест на COVID отрицательный.

Получить бесплатные лекарства пациенты могу только после назначения медицинского работника и только от него самого. Лекарства будут рассчитаны ровно на срок лечения.

При этом представители больниц самостоятельно должны получить медикаменты, сформировать наборы и передать пациенту. Получить бесплатные лекарства в аптеке не получится.

Медики имеют право отказать в предоставлении лекарств только в пяти случаях:

Пациент умер;
Закончился срок лечения;
Закончились сами лекарства;

Закончились деньги на закупку лекарств.
После до 31 декабря 2020 года.
Вероятно, в случае продолжения активного роста заболевших коронавирусом в конце года срок выдачи лекарств будет продлен.

COVID-19 бесплатные лекарства коронавирус признаки ОРВИ регламент
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы получили бесплатные лекарства?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

День морской пехоты отмечается в России 27 ноября 2020 года: Традиции и история мужественного праздника военных
19:50 26-11-2020
День морской пехоты отмечается в России 27 ноября 2020 года: Традиции и история мужественного праздника военных
"Даже Навального вывезли на лечение": требует перевести Фургала в больницу Жириновский
19:45 26-11-2020
3 знакам зодиака несказанно повезет в 2021 году и их желания исполнятся
19:20 26-11-2020
3 знакам зодиака несказанно повезет в 2021 году и их желания исполнятся
Два суицида в "красной зоне": по фактам гибели пациентов c COVID-19 в Новосибирске минздрав начал проверку
19:14 26-11-2020
Два суицида в
Заморозили окончательно пенсии: Накопительная часть "стоит колом" с 2014 года
18:55 26-11-2020
Заморозили окончательно пенсии: Накопительная часть
7 признаков энергетически сильного человека, который способен исцелять
18:50 26-11-2020
7 признаков энергетически сильного человека, который способен исцелять
Когда откажут в бесплатных лекарствах от COVID-19 лечащимся на дому пациентам в Новосибирской области
18:42 26-11-2020
Когда откажут в бесплатных лекарствах от COVID-19 лечащимся на дому пациентам в Новосибирской области
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 28
18:26 26-11-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Когда исчезнет дефицит лекарств в аптеках, ответил глава Минпромторга
18:24 26-11-2020
Когда исчезнет дефицит лекарств в аптеках, ответил глава Минпромторга
Какие новости по накопительной пенсии для российских пенсионеров
18:20 26-11-2020
Какие новости по накопительной пенсии для российских пенсионеров