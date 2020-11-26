Перепутал врач: Операцию на здоровой руке вместо больной сделали девочке

Хирург допустил ошибку. Теперь прокуратура выясняет, почему так странно оказали медицинскую помощь ребенку в калининградской больнице.

Ненужную ребенку операцию провел хирург Идет проверка в связи с ненадлежащим оказанием несовершеннолетней медицинской помощи, сообщили 26 ноября в прокуратуре. Прокуратура Калининградской области проводит проверку в связи с сообщениями о ненадлежащем оказании медицинской помощи девочке. По предварительным данным, врач ГБУЗ КО «Детская областная больница Калининградской области» прооперировал по ошибке ребенку здоровую руку вместо больной. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства, регламентирующего вопросы оказания медицинской помощи. По итогам проверочных мероприятий будет дана оценка действиям врачей медицинского учреждения.

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