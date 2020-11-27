Ольга Бузова отсудила у владельца сауны 348 тысяч рублей за использование своих песен

Суд отклонил кассацию бизнесмена по делу о песнях Бузовой в сауне

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску компании "Арчер мьюзик продакшнс", продюсирующей Ольгу Бузову, взыскали с владельца оздоровительного комплекса 348 тысяч рублей за незаконное использование трех ее песен в сауне.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП в среду отклонил кассационную жалобу ответчика - индивидуального предпринимателя Георгия Аронова - на принятое в ноябре 2019 года решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

Суды установили, что Аронов без лицензионного договора использовал песни Бузовой "Улететь", "Люди не верили", "Привыкаю", копируя их в память музыкального автомата, находящегося на территории оздоровительного комплекса "Праздник".

Согласно материалам дела, суды отклонили довод ответчика о том, что видеозапись из сауны, где на заднем плане слышны песни Бузовой, не может являться достоверным доказательством того, что именно ответчик "доводил до неопределенного круга лиц спорные музыкальные произведения".

Как отметил в решении суд первой инстанции, именно в помещении ответчика был установлен музыкальный автомат, при этом вход в сауну один и иных арендаторов на территории оздоровительного комплекса нет.

Источник: ria.ru