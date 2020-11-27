Подробный гороскоп на субботу 28 ноября 2020 года для каждого знака зодиака

Гороскоп на 28 ноября 2020 года

Гороскопы

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

День может оказаться достаточно тяжелым, потому что накопилось много нерешенных вопросов и непредвиденных проблем. Излишняя активность в сфере профессиональной деятельности, коварство недоброжелателей или собственные ошибки могут замедлить, а то и вовсе перечеркнуть намеченные дела. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненные силы по пустякам. Займите выжидательную позицию.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

Существует вероятность заметного улучшения вашего финансового положения. Для достижения цели используйте все возможные варианты, а также собственные изобретения. Однако не следует рисковать: чрезмерная экстравагантность и эгоизм могут сыграть с вами злую шутку. В общении с окружающими проявляйте такт и внимание.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Пассивный, спокойный день. Сегодня вы можете быть вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность после вчерашних событий. Прислушайтесь к голосу собственной интуиции и избегайте неприятного общения. Подумайте об укреплении своего здоровья. Во второй половине дня обаяние и бескорыстие многих Рыб привлекут и расположат к ним окружающих людей. Остерегайтесь безрассудности. Чрезмерная чувствительность и эмоциональность послужат легкомыслию и излишней увлеченности партнером, обманам и разочарованиям.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Вероятно плохое известие или завистник попробует подставить вам подножку. Проявите врожденное благородство и не поддавайтесь искушению отомстить — и вы еще больше выиграете от этого в глазах окружающих. Появится возможность переосмыслить прошлое и создать удачные планы на будущее. Если сегодня вам предложат поездку — соглашайтесь: в пути вас ждут удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Вдали от дома откроются источники дополнительного заработка — спешите воспользоваться этой возможностью.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Карусель событий сегодня может вскружить вам голову. Вы окажетесь всем нужны, а разорваться будете не в состоянии, так что определите приоритеты и решите, что для вас важнее. Любое начатое дело успешно завершится. Вы можете заняться благоустройством своего дома, квартиры, решить деловые вопросы. Возможна неожиданная прибыль.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

День несет двойственную характеристику. Вероятны поездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует значительных денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее. Воздержитесь от активности в деловой сфере. Займитесь лучше планированием новых дел.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Круговорот событий сегодня поглотит вас целиком. Вы окажетесь всем нужны, а разорваться будете не в состоянии, так что подумайте о том, что для вас важнее и кому вы нужнее. Вы можете заняться благоустройством своего дома, квартиры, решить вопросы с охраной жилища. Возможен успех в финансовых операциях.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

День может оказаться тяжелым. Даже повышенная деловая активность и работоспособность не принесут весомых результатов. Коварство и козни недоброжелателей или энергоинформационное заражение ауры могут привести к ухудшению самочувствия. Не исключено, что во второй половине дня для многих Львов откроются источники дополнительного заработка. Хорошо проявлять милость, великодушие, прощать обиды.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Первая половина дня окажется достаточно тяжелой, потому что накопилось много нерешенных вопросов и непредвиденных проблем. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненные силы по пустякам. Лучше отказаться от новых проектов и заключения договоров. Займите выжидательную позицию. Во второй половине дня проблемы можно будет решить благодаря поддержке покровителей.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Ровный день. Задуманное будет продолжать осуществляться. Все важные решения и начало новых дел нужно отложить до следующего понедельника. Нужно спокойно трудиться, в результате вы сможете обрести ясность в доселе непонятных вам вопросах.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Критический день. Ваше невезение сегодня достигнет предела. Возможны несчастные случаи, травмы, болезни, потери. Сегодня всячески избегайте выяснения отношений с близкими людьми, так как ваша прямолинейность только осложнит положение. Вам будет трудно сдерживать эмоции, которые будут перехлестывать через край. Определитесь, правильно ли вы поступаете.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

В сфере профессиональной деятельности возможны благоприятные изменения. Не упускайте инициативу из своих рук, проявите решительность и деловитость и ни в коем случае не отступайте назад. Элемент неуважения к властям или желание восстать против установленных догм и традиций может стать причиной конфликта с руководством или близкими людьми. Вечером постарайтесь не погружаться полностью в свои личные заботы или любимые занятия - оставьте место для общения с партнером или друзьями.

Источник: supercook.ru