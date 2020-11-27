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Только 3 знакам зодиака повезет в коридор затмений с 30 ноября по 14 декабря, они смогут изменить свое будущее и найти любовь

22:20 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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Астрологи советуют не упустить шанс изменить свою жизнь троим знакам зодиака во время лунного и солнечного затмения. Именно в данный период возможны большие повороты в судьбе.

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Именно в данный период возможны большие повороты в судьбе

Лунное и солнечное затмение с 30 ноября по 14 декабря положительно отразиться на жизни некоторых знаков зодиака, позволит не только осуществить заветные мечты, но и изменить своё будущее. Появиться шанс создать крепкую и дружную семью. Астрологи советуют не упустить шанс изменить свою жизнь троим знакам зодиака во время лунного и солнечного затмения. Именно в данный период возможны большие повороты в судьбе.

Близнецы

Представители данного созвездия под конец ноября захотят увеличить свой доход. И это им хорошо удастся, так как они не только найдут хорошую и прибыльную работу, но и провялят себя с совершенно другой стороны. Это гарантированно принесёт им успех во всех начинаниях и удачу в будущем. Астрологи советуют не спешить, всё хорошо обдумать, лишь тогда начинать активно увеличивать свой доход. В отношении с любимым человеком много страсти и любви будет во время коридора затмений.

Рак

Впереди у представителей данного созвездия ожидается большая удача как в работе, так и в семейных отношениях. Раки всегда борются за любовь, так и в период 30 ноября по 14 декабря будут очень стараться проявить себя. Возникнут небольшие споры, но Раки сумеют всё наладить. Астрологи советуют избегать конфликтов на работе и не переносить неприятности домой. Тогда в жизни у Раков всё будет хорошо.

Скорпион

Во время коридора затмения с 30 ноября по 14 декабря представители данного созвездия захотят изменить свою жизнь. Судьба будет посылать знаки, к которым астрологи советуют обязательно прислушиваться. Скорпионы сумеют увеличить свой доход и отправиться в путешествие.

Источник: rsute.ru

астрология знаки зодиака коридор затмений
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