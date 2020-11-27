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«Караулил возле дома»: застрелил мать двоих детей и покончил с собой бывший муж

11:03 27.11.2020 Фото: pixabay.com
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Следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего.

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В Калининграде мужчина убил бывшую жену и покончил с собой

В Калининграде 37-летний мужчина, предположительно, застрелил свою 35-летнюю бывшую жену и покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
Вечером в правоохранительные органы поступило сообщение, что на улице Чернышевского обнаружили тела мужчины и женщины.
"Оружие, из которого, предположительно, произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия", — сказала Гацко.

Региональный СУ СК начал доследственную проверку. Следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

калининград суицид убийство
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От редакции

Приревновал?

Аноним, 27 ноября 2020 11:13
А детей на кого оставил?

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