«Караулил возле дома»: застрелил мать двоих детей и покончил с собой бывший муж

В Калининграде 37-летний мужчина, предположительно, застрелил свою 35-летнюю бывшую жену и покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
Вечером в правоохранительные органы поступило сообщение, что на улице Чернышевского обнаружили тела мужчины и женщины.
"Оружие, из которого, предположительно, произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия", — сказала Гацко.
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Следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего.
В Калининграде 37-летний мужчина, предположительно, застрелил свою 35-летнюю бывшую жену и покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
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