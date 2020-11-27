«Караулил возле дома»: застрелил мать двоих детей и покончил с собой бывший муж

В Калининграде мужчина убил бывшую жену и покончил с собой

В Калининграде 37-летний мужчина, предположительно, застрелил свою 35-летнюю бывшую жену и покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Вечером в правоохранительные органы поступило сообщение, что на улице Чернышевского обнаружили тела мужчины и женщины.

"Оружие, из которого, предположительно, произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия", — сказала Гацко.



Региональный СУ СК начал доследственную проверку. Следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.