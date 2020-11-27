Гей-браков в России не будет? Приняла законопроект о запрете на однополые браки Госдума

Однополых семей в России не будет

Во многих западных странах разрешены однополые браки. Но в России такие браки заключать не будут, поскольку согласно обновлённой Конституции брак — это союз мужчины и женщины. Однако чтобы избежать сложностей с трактовкой норм семейного права, президент предложил закрепить в Семейном кодексе положение о приоритете российской Конституции над нормами международных соглашений. Внесённый главой государства законопроект Госдума приняла в первом чтении 26 ноября.

Россия не признаёт однополые браки

В действующей редакции Семейного кодекса говорится, что если нормы международных договоров расходятся с нормами российского семейного законодательства, то приоритет отдаётся международным соглашениям. Но при определённом истолковании это может противоречить обновлённой Конституции РФ. Например, в ней говорится, что брак — это союз мужчины и женщины, а в некоторых государствах признаны однополые браки.

«Также наши основы нравственности не предполагают многожёнства и многомужества, тогда как Римская конвенция в истолковании достаточно часто признавала такие союзы», — пояснил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Чтобы избежать противоречий, предлагается дополнить статью 6 Семейного кодекса РФ положением о том, что применение правил международных договоров, противоречащих Конституции, а также основам правопорядка и нравственности, в России не допускается.

Комментируя законопроект, Павел Крашенинников отметил две тенденции в международном семейном праве: детализацию имущественных отношений и расширение круга лиц, имеющих право на вступление в брак. «Российская Федерация как правопреемник СССР является участником очень многих конвенций и международных договоров, и мы видим, что стали возникать разные понимания семьи, брака и доступа к частной жизни», — сказал депутат. По его словам, принятые поправки к Конституции и законопроект, закрепляющий её приоритет над соглашениями с другими странами, снимают большую часть проблем, которые могут возникнуть в этой сфере, и защищают права и интересы российских граждан.

Крашенинников подчеркнул, что в обновлённой Конституции закреплены нормы о защите семьи, которые отражают базовые ценности российского общества, основанные на морально-нравственных началах, и гарантируют их незыблемость.

Приоритет Конституции закрепили ещё в четырёх законах

Госдума ранее уже приняла пакет из четырёх законов о приоритете Конституции над международными правовыми актами. Поправки внесены в более 110 законов и в 5 кодексов: Гражданский, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный и в Кодекс административного судопроизводства.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, эти законы касаются вопросов, которые имеют для россиян принципиально важное значение. «Их поддержало большинство граждан в ходе общероссийского голосования. Речь идёт о приоритете Конституции над решениями международных организаций и судов», — пояснил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что ряд западных государств предпринимают попытки сдержать развитие нашей страны. «В том числе в своих политических интересах они используют инструменты международного права, — сказал Володин. — Внесённые президентом инициативы позволят защитить права и интересы наших граждан, суверенитет государства».

Как показал опрос ВЦИОМ, проведённый весной этого года, положение Конституции о браке как о союзе мужчины и женщины поддержали 83 процента россиян. Только 15 процентов граждан не считают важной эту конституционную норму.

Источник: pnp.ru