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После потери семьи отказался от усыновления и живёт один 10-летний мальчик

15:00 27.11.2020
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Родственники мальчика не захотели брать его под опеку, поэтому ребёнку предложили вариант усыновления другой семьёй.

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Родственники мальчика не захотели брать его под опеку, поэтому ребёнку предложили вариант усыновления другой семьёй.

Десятилетний ребёнок живёт один и работает в поле, чтобы обеспечить себя едой. Но становиться частью другой семьи мальчик не хочет.

Как сообщает Oddity Central, Данг Ван Кхуен живёт во Вьетнаме. Мама ребёнка умерла, когда мальчик был ещё совсем маленьким. О малыше заботилась бабушка, пока его отец искал работу на стройках. Однажды мужчина погиб на работе в результате несчастного случая. После этого бабушка Кхуена вышла замуж за жителя другой деревни и оставила внука одного.

Пока отец мальчика был жив, он присылал ребёнку деньги, чтобы была возможность покупать еду, одежду и прочие необходимые вещи. Также благодаря финансовой поддержке мужчины с внуком жила бабушка и готовила ему.

После смерти отца ребёнок остался один. Учитель Данг Вана собрал достаточно денег, чтобы тело мужчины было возвращено в родную страну для захоронения. Также педагог предупредил местные власти о положении ребёнка.

Родственники мальчика не захотели брать его под опеку, поэтому ребёнку предложили вариант усыновления другой семьёй. Кхуен отказался и сказал, что сможет сам о себе позаботиться.

Теперь мальчик сажает овощи, выращивает рис, собирает побеги бамбука для приготовления пищи, а также полагается на поддержку соседей, которые иногда делятся с ребёнком едой. Живёт Данг Ван в хижине с соломенной крышей. Он признаётся, что спать в одиночестве, когда воет ветер, не слишком приятно, но ребёнок и думать не хочет об усыновлении.

% name% titleФото: Nghe An 

Несмотря на все сложности самостоятельного ведения хозяйства, Кхуен никогда не пропускает школу. Его преподаватель рассказал об этом, и теперь многие люди выразили желание помочь мальчику хотя бы продуктами.

Пока одни дети сосредоточены на обеспечении себя всем необходимым, другие не выпускают мобильники из рук.

Источник: odditycentral.com

выживание Вьетнам одиночка Данг Ван Кхуен
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От редакции

Он справится один?

Аноним, 27 ноября 2020 15:07
Настоящий мужчина.

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