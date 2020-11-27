Розыск: стащил фрезер марки «Makita» из магазина воришка в Новосибирске

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383)232-20-02, 8(383)232-20-09, 8 (913)-475-29-33

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383)232-20-02, 8(383)232-20-09,

8 (913)-475-29-33

Сотрудниками отдела полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску устанавливается личность мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что 23.11.2020 около 16.30 подозреваемый похитил фрезер марки «Makita» из магазина техники, расположенном по улице Гребенщикова.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383)232-20-02, 8(383)232-20-09,

8 (913)-475-29-33.

Конфиденциальность гарантируется.

Источник: 54.мвд.рф