Выпадают зубы у больных коронавирусом. Врачи в замешательстве

Эксперты подчеркнули, что пока подобные случаи относятся к числу редких, но медики должны быть готовы к "необычным последствиям заболевания новым коронавирусом".

Выявлены случаи выпадения зубов из-за коронавируса

Проблемы стоматологического характера могут усугубиться из-за COVID-19, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на зафиксированные в США случаи и мнения экспертов.

Об усилении чувствительности десен, потемнении, разрушении и выпадении зубов без кровотечения после выздоровления рассказали несколько участников сообщества перенесших коронавирус в социальной сети. Издание отмечает, что последствие, по словам выздоровевших, проявлялось вне зависимости от степени тяжести заболевания.

Как рассказал газете руководитель Фонда ангиогенеза - организации, изучающей болезни кровеносных сосудов, доктор Уильям В. Ли, отчеты о стоматологических проблемах и потере зубов будут включены в перечень долгосрочных последствий COVID-19, которые предстоит изучить. Он добавил, что выпадение зубов без кровотечения указывает на необычные процессы, происходящие с кровеносными сосудами в деснах.

- Новый коронавирус атакует, связываясь с белком ACE2, который присутствует не только в легких, но также в нервных и эндотелиальных клетках. Вероятно, что в выявленных случаях вирус повредил в деснах кровеносные сосуды, необходимые для поддержания зубов. Это может объяснять и тот факт, что при выпадении зубов пациенты не чувствовали боли, - пояснил доктор Ли. Он добавил, что стоматологические проблемы после коронавируса могут быть и следствием цитокинового шторма.

С побочным эффектом защитной реакции организма связывает явление и ортопед из Калифорнии Майкл Ширер. По его словам, с заболеванием десен коррелируют и другие воспалительные недуги, включая сердечно-сосудистые и диабет.

- Заболевания десен очень чувствительны к гипервоспалительным реакциям, и люди, заболевшие "длительным COVID-19", безусловно, подпадают под это явление, - сказал Шерер.

Эксперты подчеркнули, что пока подобные случаи относятся к числу редких, но медики должны быть готовы к "необычным последствиям заболевания новым коронавирусом".

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о долгосрочных осложнениях, выявленных у переболевших COVID-19. Наиболее частыми из них являются утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце. Проявляются они вне зависимости от тяжести перенесенного заболевания.