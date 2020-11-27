Останется ли русский язык официальным в Кыргызстане, стало известно

Русский язык останется официальным в Кыргызстане — решение КС

Предложение о лишении русского языка официального статуса вызвало критику со стороны общественности. Конституционное совещание решило отклонить инициативу.

Конституционное совещание отклонило предложение о лишении русского языка в Кыргызстане статуса официального, сообщил на пресс-конференции член КС Урмат Аманалиев.

С такой инициативой на заседании вчера выступил общественный деятель Садирдин Торалиев и обосновал ее необходимостью сохранить кыргызский язык. Он также заявил, что кыргызстанцам надо знать английский, "чтобы больше уважали", а с русским граждане "сидят, как привязанная собака". Торалиев предложил оставить в Конституции лишь государственный язык, а остальные "развивать законами".

"Русский язык останется официальным. Был поднят вопрос о том, чтобы убрать соответствующую норму, но мы ее оставили", — сказал Аманалиев.

Между тем пользователи соцсетей уже раскритиковали Торалиева и даже поставили под сомнение компетентность всего Конституционного совещания. Инициативу уже прокомментировали в Государственной Думе РФ — зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал ее провокацией.

Источник: ru.sputnik.kg