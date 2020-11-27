Самые любимые, нежные и заботливые: душевным видео поздравили дети всех мамочек Бердска

Коллектив Дворца культуры «Родина» поздравляет всех мам с праздником и дарит видеопоздравление с этим замечательным праздником.

Творческие коллективы ДК Родина поздравили мам

В этот день поздравления и слова благодарности будут принимать наши мамы: самые любимые, самые нежные, самые добрые и заботливые.

Коллектив Дворца культуры «Родина» поздравляет всех мам с праздником и дарит видеопоздравление с этим замечательным праздником.

