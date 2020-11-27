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Самые любимые, нежные и заботливые: душевным видео поздравили дети всех мамочек Бердска

17:43 27.11.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Коллектив Дворца культуры «Родина» поздравляет всех мам с праздником и дарит видеопоздравление с этим замечательным праздником.

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Творческие коллективы ДК Родина поздравили мам

В этот день поздравления и слова благодарности будут принимать наши мамы: самые любимые, самые нежные, самые добрые и заботливые.
Коллектив Дворца культуры «Родина» поздравляет всех мам с праздником и дарит видеопоздравление с этим замечательным праздником.

день мамы поздравление праздник ДК «Родина»
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