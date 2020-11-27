«Сибирь» сыграет с китайским «Куньлунем» 27 ноября в Мытищах. Не пропустите прямой эфир

Встречу «Куньлунь» - «Сибирь» в прямом эфире покажут телеканалы «КХЛ» и «КХЛ HD», начало трансляции 27 ноября в 19:20 (время московское).

Сегодня «Сибирь» сыграет в Мытищах с китайским «Куньлунем»

В пятницу, 27 ноября, в подмосковных Мытищах пройдёт встреча чемпионата КХЛ между китайской командой «Куньлунь Ред Стар» и новосибирской «Сибирью». Эксперты отдают предпочтение российской команде, коэффициент на победу «Сибири» - 1,75, на победу «Куньлуня» - 3,85, на ничью - 4,50.

«Сибирь» идёт на серии из четырёх побед: «Металлург» (3:2), «Торпедо» (3:1), ЦСКА (5:1), рижское «Динамо» (3:2). «Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции. «Куньлунь» продолжает свою серию поражений, в активе китайской команды всего 5 побед в 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Красная Звезда» замыкают турнирную таблицу в Восточной конференции.

Встречу «Куньлунь» - «Сибирь» в прямом эфире покажут телеканалы «КХЛ» и «КХЛ HD», начало трансляции 27 ноября в 19:20 (время московское).

Источник: glas.ru