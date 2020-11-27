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Почему Путина без масок и дистанции встретили в Сарове, объяснили в Кремле

19:44 27.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Пример - это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность соответствующим образом обеспечивается.

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Кремль объяснил отсутствие масок у участников встречи с Путиным в Сарове

В ходе визита президента РФ Владимира Путина в город Саров (Нижегородская область) в минувший четверг, 26 ноября, были приняты все меры для обеспечения эпидемиологической безопасности главы государства и окружавших его людей, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на резкий рост количества заболевших коронавирусом в последние сутки в России и в то же время отметили, что в ходе визита Путина в Саров, его встречали люди, не соблюдавшие социальную дистанцию и без масок. Маски не было и у главы государства.

"Были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента", - отреагировал Песков. При этом он отказался уточнить, что это были за меры.

У пресс-секретаря президента поинтересовались, не считают ли в Кремле, что глава государства для многих россиян является примером и не стоило ли ему продемонстрировать опасность ситуации и необходимость соблюдать меры личной безопасности.

"Безусловно, пример - это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто массовое бесконтрольное общение", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Комментируя слова журналиста о том, что простые россияне этого не знают, Песков заметил: "Вот сейчас с нашей и вашей помощью они об этом узнают".

масочный режим постановка президент Владимир Путин Дмитрий Песков
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От редакции

Коронавирус не проскочит к президенту?

Аноним, 27 ноября 2020 20:23
НВР: какой ещё коронавирус? Они же там все знают, что этот спектакль для лохов.
Махновец, 27 ноября 2020 20:29
"Почему Путина без масок и дистанции"...А был ли мальчик? (в смысле ковид)

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