Почему Путина без масок и дистанции встретили в Сарове, объяснили в Кремле

Пример - это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность соответствующим образом обеспечивается.

Кремль объяснил отсутствие масок у участников встречи с Путиным в Сарове

В ходе визита президента РФ Владимира Путина в город Саров (Нижегородская область) в минувший четверг, 26 ноября, были приняты все меры для обеспечения эпидемиологической безопасности главы государства и окружавших его людей, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на резкий рост количества заболевших коронавирусом в последние сутки в России и в то же время отметили, что в ходе визита Путина в Саров, его встречали люди, не соблюдавшие социальную дистанцию и без масок. Маски не было и у главы государства.

"Были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента", - отреагировал Песков. При этом он отказался уточнить, что это были за меры.

У пресс-секретаря президента поинтересовались, не считают ли в Кремле, что глава государства для многих россиян является примером и не стоило ли ему продемонстрировать опасность ситуации и необходимость соблюдать меры личной безопасности.

"Безусловно, пример - это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто массовое бесконтрольное общение", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Комментируя слова журналиста о том, что простые россияне этого не знают, Песков заметил: "Вот сейчас с нашей и вашей помощью они об этом узнают".