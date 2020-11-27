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Навальный настаивает на антироссийских санкциях против олигархов

21:35 27.11.2020 Фото: С сайта Навального
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Выступая в Европарламенте, оппозиционер заявил, что уже введенные санкции против руководителей российских спецслужб несущественны, так как у них не так много имущества и банковских счетов в Европе.

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Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов

Российский оппозиционер Алексей Навальный, выступая в Европарламенте по видеосвязи, предложил Европе применять адресные денежные санкции в отношении российских олигархов, в том числе в качестве реакции на его предполагаемое отравление.

По его словам, уже введенные санкции против руководителей российских спецслужб несущественны, так как у них не так много имущества и банковских счетов в Европе. Пока санкции не будут направлены против олигархов, российские власти не будут относиться к ним серьезно, считает он.

Навальный предложил вводить денежные санкции в том числе в ответ на проведение выборов в России, на которые не допускаются оппозиционные кандидаты.

«Все дело в деньгах. Реальные санкции должны быть против реальных денег», — сказал оппозиционер, заявив, что нет смысла включать в санкционные списки тех, кто не путешествует по миру, у кого нет счетов в зарубежных банках. «Реальной целью должны быть олигархи, те, кто входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина», — сказал Навальный.

Навальный отметил, что не видит смысла вводить санкции против тех, у кого нет возможность ездить по Европе и не имеет там активов, например, против «российских генералов».

«Главный вопрос, почему эти люди отравляют, убивают и фальсифицируют выборы? Ответ очень простой — деньги. Санкции Евросоюза должны быть нацелены на деньги. И российские олигархи, не только старые, но и новые, в том числе из окружения Путина, должны стать мишенью санкций. До тех пор, пока самые дорогие яхты Усманова стоят в Барселоне или Монако, никто в России и в Кремле не воспримет европейские санкции серьезно», — заявил Навальный.

По его мнению, такие санкции поддержит 99% российских граждан.

В своем выступлении он также отметил, что нужно проводить четкое различие между обычными россиянами и российским государством, которое нужно воспринимать как «кучку преступников».

Навальный впал в кому 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а затем перевезли на лечение в Берлин. 2 сентября правительство Германии, ссылаясь на исследование военных экспертов, объявило, что политика отравили ядом из группы "Новичок". Эти выводы подтвердила Организация по запрету химического оружия. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

14 октября Евросоюз ввел санкции против шести российских граждан и одной организации в связи с использованием против Навального запрещенного химического оружия. Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции вводятся против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Россия ввела ответные санкции. В ноябре глава МИД Сергей Лавров объявил, что зеркальные санкции введены против сотрудников аппаратов руководителей Франции и Германии.

В Москве указывают, что российские врачи не нашли в организме Навального следов отравления и что нет оснований для возбуждения уголовного дела.

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От редакции

Навальный останется в Европе?

Поросёнок Пётр, 27 ноября 2020 21:51
Европа конечно не пойдёт на санкции против жирных путинских котов, которые вывозят к ним из России несметное количество денег.

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