Опознаны не все: 6 человек погибли и 8 ранены из пассажирской "Газели" в ДТП с КамАЗом

Власти помогут семьям погибших в ДТП на Кубани. Они окажут содействие родственникам в проведении похорон. Дети остались без родителей.

"Газель" перевозила 15 работников, при этом она не предназначалась для пассажирских перевозок

Власти Брюховецкого района Краснодарского края окажут семьям погибших в результате ДТП в Выселковском районе помощь в транспортировке тел погибших и организации похорон, сообщил ТАСС исполняющий обязанности главы Брюховецкого района Сергей Ганжа. Он отметил, что пока опознаны не все погибшие.

"В Выселковский район направлен мой заместитель, курирующий социальную сферу, дано соответствующее поручение об оказании содействия главе Батуринского селького поселения, из которого семьи погибших. У нас есть еще не все фамилии погибших - не все опознаны, жителей, которые поедут на опознание, разместят власти Выселковского района. Прорабатываем с компанией вопрос транспортировки тел погибших сюда, окажем содействие семьям в проведении похорон. Также мы изучаем условия жизни этих семей, если видим, что ситуация тяжелая - будем включаться и помогать этим семьям", - сказал Ганжа.

Он добавил, что среди погибших, например, есть семьи, в которых погиб единственный родитель, власти ищут родственников для определения дальнейшего места жительства детей. Говоря о "Газели", перевозившей людей и попавшей в ДТП, он пояснил, что, по предварительным данным, "никакой из крупных компаний, которая в районе зарегистрирована, она не принадлежит, это мог быть индивидуальный предприниматель".

Ранее ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщало, что столкновение "Газели" и "Камаза" произошло в Выселковском районе, в результате погибли шесть человек, еще восемь доставлены в больницу.

Прокуратура Краснодарского края сообщала, что "Газель" перевозила 15 работников, при этом она не предназначалась для пассажирских перевозок, организовано проведение проверки. Глава Выселковского района Сергей Фирстков уточнил ТАСС, что все погибшие - жители Брюховецкого района. По предварительным данным, "Газель" принадлежит индивидуальному предпринимателю, занимающемуся сельскохозяйственной деятельностью, из Брюховецкого района. Следственные органы в Краснодарском крае организовали проверку из-за оказания услуг ненадлежащего качества.