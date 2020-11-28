Что можно и что категорически нельзя делать в полнолуние и лунное затмение 30 ноября 2020 года в понедельник

Не подписывайте бумаги и не заключайте сделки 30 ноября: в этот день активизируются обманщики, хитрецы и шарлатаны.

30 ноября — один из самых сложных и непредсказуемых дней осени

30 ноября — один из самых сложных и непредсказуемых дней осени: нас ждет не только Полнолуние, но и затмение в Знаке Близнецов. Астрологи рассказали о том, что можно и что нельзя делать в этот день.

Энергетически сложные дни необходимо начинать с доброго утра. Пять полезных утренних ритуалов помогут вам зарядиться позитивом на весь день. Затмение и полная Луна будут опасными, но это не значит, что всё предрешено. Вы сами управляете своей судьбой.

Что можно делать 30 ноября

Можно проводить день в уединении. Конечно, многим будет непросто сделать это в понедельник, но эксперты настоятельно советуют попробовать, потому что общение с людьми в этот день может быть далеко не самым приятным. Многие из окружающих будут вести себя хитро и лицемерно. Большого удовольствия от простого общения, не говоря о деловых переговорах, 30 ноября получить не получится.

Можно браться за важные дела. В дни полутеневых лунных затмений астрологи советуют заниматься тем, что сейчас имеет наибольшую важность. Если этого не сделать, появятся новые проблемы, которые 30 числа будут опасны.

Что нельзя делать 30 ноября

Лучше не посещать многолюдные места. Энергетика больших скоплений людей крайне отрицательно будет сказываться на настроении. Необходимо как можно меньше ездить в метро, избегать общественного транспорта в часы пик. Лучше прогуляться пешком или остаться дома, если есть такая возможность.

Не стоит отправляться в дальние путешествия. Бывает так, что проблемы возникают даже при обычных поездках на автомобиле, не говоря уже о перелетах в другие страны. Очень важно заранее готовиться к поездкам, если они неизбежны. Нужно проверять наличие документов, билетов. Если это поездка на автомобиле, необходимо уделить пристальное внимание состоянию транспортного средства.

Нельзя начинать новые дела и проекты, рисковать. Важными делами нужно заниматься, но нового ничего начинать не стоит: это может негативно сказаться на удаче. В такие дни события крайне непредсказуемы, поэтому даже небольшие неоправданные риски могут привести к серьезным проблемам во всех сферах жизни. Не нужно брать на себя новые обязанности.

Не заключайте сомнительные сделки. Не подписывайте бумаги и не заключайте сделки 30 ноября: в этот день активизируются обманщики, хитрецы и шарлатаны. Любые финансовые операции стоит проверять, а лучше просто отказаться на один день от крупных покупок и вложения средств.

Ноябрь подошел к концу. Впереди зима и новый месяц, в котором так же будут дни силы и опасные дни, о которых стоит знать заранее. Астрологи желают вам успешного завершения осени, ярких и позитивных эмоций.

Источник: dailyhoro.ru