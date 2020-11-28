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40 000 рублей - размер пенсии для комфортной жизни в старости. А еще лучше -100 тысяч рублей. Не правда ли?

01:00 28.11.2020 Фото: piqsels
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Большинство сотрудников из области финансирования, программирования и строительства сошлись на том, что после выхода на пенсию хотели бы получать больше 100 тыс. руб. в месяц.

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Медики и учителя оценили свои потребности несколько ниже, чем остальные

Российские представители различных профессий оценили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни в старости. Наибольшие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом по подбору персонала «Работу.ру» и российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка (есть у РБК).

Большинство сотрудников из области финансирования, программирования и строительства сошлись на том, что после выхода на пенсию хотели бы получать больше 100 тыс. руб. в месяц. Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.

В опросе участвовали более 3 тыс. специалистов из восьми отраслей.

Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители оценили свои потребности несколько ниже: самый популярный ответ среди них — от 40 тыс. до 50 тыс. в месяц. Эти цифры отметили 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики.

Каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30–40 тыс. руб. в месяц.

«Любых специалистов объединяет то, что на одну только государственную пенсию они вряд ли смогут реализовать все свои планы после 60–65 лет», — отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Источник: РБК

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