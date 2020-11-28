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Вопросы о выплатах и пенсиях, соцподдержке и ЖКХ-льготах инвалиды смогут задать 3 декабря в Бердске

17:00 28.11.2020 Фото: pixabay.com
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Телефонная «Горячая линия», посвященная Дню инвалида, пройдет 10.12.2020 с 09.00-16.00

Начало декабря традиционно отмечается как Декада инвалидов.  Она приурочена к Международному Дню инвалидов, который по решению Организации Объединенных Наций с 1992 года отмечается 3 декабря. Декада инвалидов проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями.

Телефонная «Горячая линия», посвященная Дню инвалида, пройдет 10.12.2020 с 09.00-16.00. На вопросы населения ответят специалисты Центра социальной поддержки населения города Бердска. 

  • по вопросам компенсации расходов на оплату ЖКХ льготным категориям нужно звонить по телефону 5-61-54
  • по вопросам выплат ЕДВ региональным льготникам – 5-61-54
  • задать вопросы в Пенсионный фонд – 2-63-99 
  • позвонить в Комплексный центр социального обслуживания населения города Бердска можно по телефону 5-61-15

Источник: berdsk.nso.ru

горячая линия инвалид
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