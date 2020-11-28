Предсказание Нострадамуса на 2021 год: 5 вариантов конца света

За пагубными последствиями самых различных климатических изменений последуют конфликты и войны

Современное человечество, столкнувшееся в 2020 году с пандемией коронавируса и пережившее ранее самые разные катаклизмы, уже, пожалуй, трудно чем-либо удивить. Однако, из пророчеств Нострадамуса следует, что наиболее знаковые для всех нас события, которым предстоит навсегда изменить планету, на самом деле — только впереди.

Один из самых известных пророков в истории – Нострадамус – излагал свои предсказания в стихах-четверостишиях, и, надо сказать, что многие его катрены ранее сбылись.

Что предсказал Нострадамус на 2021 год: голод библейских масштабов

Говоря о Конце Света, Нострадамус предсказывал, что первыми его признаками будут различные заболевания с эпидемиями, землетрясения и массовый голод. Пандемия коронавирусной инфекции, внезапно обрушившаяся на мир в начале уходящего года, ознаменовала собой старт серии крайне негативных событий, которым предстоит затронуть всех людей на Земле.

Катастрофа поистине невероятных масштабов вернет человечество в прошлое, и подавляющему большинству населения планеты преодолеть страшное проклятие не удастся, говорил Нострадамус.

Зомби-апокалипсис

Русскоязычному ученому окажется под силу создание мощнейшего биологического оружия-вируса, способного превращать нас с вами в зомби. Нострадамус озвучивал это пророчество, подчеркивая, что Конец Света в действительности ближе, чем люди думали раньше.

Солнечные бури

Мощнейшие солнечные бури, спрогнозированные Нострадамусом на наступающий 2021-й год, способны нанести нашей планете непоправимый вред.

«Увидим, как вода поднимается, а земля скрывается под ней», — предупреждал в свое время Нострадамус.

За пагубными последствиями самых различных климатических изменений последуют конфликты и войны. По всему миру будет идти, по словам Нострадамуса, ожесточенное противостояние и отчаянная борьба за ресурсы. Завершится череда событий массовой миграцией.

Европу захватят мусульмане

В пророчествах Нострадамуса фигурирует «верблюд», являющийся символом арабской нации. Провидец утверждал, что она заполонит в будущем территорию всей Европы. Не совсем понятно, ожидать ли в наступающем году новую волну эмиграции, или же катализатором данного изменения предстоит выступить демографическим прогнозам крайне низкого уровня рождаемости в странах Европы и огромной численности беженцев.

Нострадамус предсказал на 2021 год разрушительное землетрясение для Калифорнии

В одном из катренов знаменитого пророка говорится о том, что мощнейшее землетрясение грозит весьма серьезными разрушениями Калифорнии. Произойдет оно именно в 2021 году, следует из пророчеств Нострадамуса.

Источник: Пронедра