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Здоровье / Общество

Главная причина сердечных приступов, на которую никто не обращает внимания

11:50 29.11.2020 Фото: pxhere.com
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У больного могут появиться внезапное ощущение слабости, увеличение потоотделения, «тяжелое» сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, потеря сознания, чувство беспокойства и приближающейся смерти.

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К инфарктам приводят нездоровый образ жизни и вредные привычки

Более чем у 90% людей с сахарным диабетом второго типа повышенный риск сердечных заболеваний.

Одна из очень распространенных и при этом неочевидных причин сердечных приступов – это наличие сахарного диабета, свидетельствуют данные Европейской ассоциации профилактической кардиологии.

По данным последних исследований, более 90% пациентов с сахарным диабетом в течение десяти лет с начала развития заболевания подвергаются повышенному риску инфаркта или инсульта.

Кроме того, к инфарктам приводят нездоровый образ жизни и вредные привычки.

Ранее медики рассказали о неочевидных предвестниках инфаркта. В их числе – например, посиневшие губы.

Кроме того, у больного могут появиться внезапное ощущение слабости, увеличение потоотделения, «тяжелое» сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, потеря сознания, чувство беспокойства и приближающейся смерти.

Симптомом происходящего у пожилых людей может быть дезориентация, как при инсульте.

При этом симптомы могут присутствовать в течение нескольких дней, а могут возникнуть резко и внезапно.

Источник: radiokp.ru

вредные привычки кардиология причина сердечных приступов сахарный диабет
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