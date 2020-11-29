Что категорически запрещено 30 ноября 2020 года в полнолуние в Близнецах

Луна в Близнецах вызывает тягу к переменам и спонтанности.

Луна в Близнецах вызывает тягу к переменам и спонтанности

30 Ноября 2020, Полнолуние в 09:29, Близнецы.

Луна в Близнецах:

Луна в Близнецах вызывает тягу к переменам и спонтанности. Стоит побольше думать о своих чувствах, делиться мыслями с окружающими. Вы можете быть более разговорчивы и говорить с лёгкстью в эти дни. Мыслить хладнокровно получается с лёгкостью, но осторожно - не допускайте этот холод в сердце - это оттолкнёт окружающих. Постарайтесь найти баланс между разумом и чувствами.

Органы под влиянием луны в текущем знаке Зодиака:

Близнецы - Плечи, предплечья, руки, кисти, дыхательные пути, бронхи, лёгкие, нервная система и окончания (особенно связанные с моторикой), капилляры.

Эти части тела и органы сейчас наиболее чувствительны и нуждаются во внимании.

Хирургические операции:

Категорически не рекомендуется проводить хирургические операции во время полнолуния!

Источник: astro-seek.com