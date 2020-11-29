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Здоровье / Общество

Что категорически запрещено 30 ноября 2020 года в полнолуние в Близнецах

14:20 29.11.2020 Фото: pixabay.com
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Луна в Близнецах вызывает тягу к переменам и спонтанности.

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Луна в Близнецах вызывает тягу к переменам и спонтанности

30 Ноября 2020, Полнолуние в 09:29, Близнецы.

Луна в Близнецах:
Луна в Близнецах вызывает тягу к переменам и спонтанности. Стоит побольше думать о своих чувствах, делиться мыслями с окружающими. Вы можете быть более разговорчивы и говорить с лёгкстью в эти дни. Мыслить хладнокровно получается с лёгкостью, но осторожно - не допускайте этот холод в сердце - это оттолкнёт окружающих. Постарайтесь найти баланс между разумом и чувствами.

Органы под влиянием луны в текущем знаке Зодиака:

Близнецы - Плечи, предплечья, руки, кисти, дыхательные пути, бронхи, лёгкие, нервная система и окончания (особенно связанные с моторикой), капилляры.
Эти части тела и органы сейчас наиболее чувствительны и нуждаются во внимании.

Хирургические операции:

Категорически не рекомендуется проводить хирургические операции во время полнолуния!

Источник: astro-seek.com

30 ноября 2020 астрология близнецы луна полнолуние
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