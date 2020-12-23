Столы от "Тонус-Клуба": Вы отдыхаете, а мы работаем над вашим телом!

С "Тонусом" желаемая фигура станет реальностью

Тонусные столы незаменимы для всех тех, кто не любит изнурительных тренировок, но хочет иметь стройную фигуру и упругие мышцы! Принцип действия основан на повторяющихся движениях динамической части тренажера, в то время как статичная часть фиксирует положение спины. 1 час тренировки сопоставим по эффекту с 7 часами обычных упражнений! Занятия на тонусных столах доступны людям любого возраста и любого уровня физической подготовки.

С "Тонусом" желаемая фигура станет реальностью!

Все подробности по телефонам:

310-44-70 (г. Бердск, ул. Первомайская, 19)

286-10-82 (Академгородок, ул. Российская, 21)

Источник: Раздел «Тонус-клуба» на сайте Весь Бердск