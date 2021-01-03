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Дешевые билеты начал продавать «Аэрофлот»

13:06 03.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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«Аэрофлот» начал продажу субсидируемых билетов в Калининград, Крым и на Дальний Восток

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Прежде чем выбирать билет, ознакомьтесь предоставляется ли вам льгота

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи субсидируемых авиабилетов в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград. Тарифы будут действовать до конца 2021 года для полетов в экономклассе.

«"Аэрофлот" открывает продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года»,— говорится в сообщении компании, поступившем в “Ъ”.

Купить льготный билет могут:

россияне до 23 лет, старше 55 (женщины) и 60 лет (мужчины);
инвалиды первой группы;,
инвалиды с детства второй и третьей группы;
сопровождающие инвалидов первой группы или ребенка-инвалида;
многодетные семьи.
Авиабилеты из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинская и Магадана в Москву будут стоить чуть более 7 тыс. руб., из Хабаровска в Магадан — 4 тыс. руб., в Новосибирск — 5700 руб., Владивосток — 1800 руб., Красноярск — 6 тыс. руб., Петропавловск-Камчатский — 2500 руб., в Иркутск — 3 тыс. руб., а в Южно-Сахалинск — 1 тыс. руб. Из Калининграда в Москву можно улететь за 3800 руб., в Петербург — 3500 руб., из Симферополя в Сочи за 2500 руб.

авиа билеты льгота перелет самолет субсидирование Аэрофлот
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