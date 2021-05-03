Когда выберут нового директора лицея №7 и станет ли им Татьяна Смирнова, секрет раскрыт

Выберут нового директора лицея №7 после 10 мая в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" стало известно сегодня, 3 мая, от собственного источника.
Напомним, что учащиеся лицея №7 ушли на майские праздники без директора, ровно как они уходили и на зимние каникулы - 2021. Администрация Бердска уже объявляла конкурс на замещение вакантной должности директора лицея, но желающих сесть в кресло руководителя школы не нашлось. 79 учителей лицея обратились с открытым письмом к мэру Бердска Евгению Шестернину, вице-мэру Жанне Шуровой и начальнику городского управления образования Михаилу Каркавину.
Они попросили назначить директором учебного заведения Татьяну Смирнову, которая руководила лицеем предыдущие 8 лет и у которой в начале 2021 года истек контракт. Обращение подписали и 400 родителей учеников, но пока официального ответа от администрации до сих пор нет. Неизвестно и количество заявок, предоставленных на участие во втором конкурсе на избрание руководителем лицея №7. Однако, сама Татьяна Смирнова будучи экс-директором участвовать в конкурсе будет.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.