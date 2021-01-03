Погиб во время стрима в соцсети накануне Нового года мужчина в Новосибирске

Житель Новосибирска скончался во время прямой трансляции в социальной сети. Следственный комитет начал проверку.
Мужчина, проживающий на улице Твардовского в Новосибирске, запустил стрим во «ВКонтакте» ночью 31 декабря. Во время эфира он совершил суицид, передает паблик «Инцидент. Новосибирск» со ссылкой на подписчика.
За две недели до гибели он публиковал стихотворение, похожее на предсмертное.
-По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила нам старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Причём тут слава? Для чего покойнику слава? Что за бред? Куда мертвец славу денет? Если Русские мужики по числу самоубийств уверено занимают и удерживают уже много десятилетий первое место на планете Земля! И даже наши русские женщины не отстают и занимают уверенное третье место в мире по количеству самоубийств! Может всё таки что в корне неправильно в этой стране уже очень много десятилетий и это и делает в ней жизнь простолюдинов просто невыносимой для размножения и даже простой человеческой жизни? Человеку-работяге которого довели без исходностью по всем вопросам в этой стране, всеобщим обесцениванием его жизни до того, что ему уже не дорого самое ценное что у него есть на этой Земле, это его жизнь! Тут явно дело не в хайпе или ютубе, а вы как считаете?