Погиб во время стрима в соцсети накануне Нового года мужчина в Новосибирске

За две недели до суицида в прямом эфире он публиковал стихотворение, похожее на предсмертное. СК начал проверку.

Умер в прямом эфире перед Новым годом молодой житель Новосибирска

Житель Новосибирска скончался во время прямой трансляции в социальной сети. Следственный комитет начал проверку.

Мужчина, проживающий на улице Твардовского в Новосибирске, запустил стрим во «ВКонтакте» ночью 31 декабря. Во время эфира он совершил суицид, передает паблик «Инцидент. Новосибирск» со ссылкой на подписчика.

За две недели до гибели он публиковал стихотворение, похожее на предсмертное.

-По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила нам старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.