Воздержаться от посещения храма в Рождество призывает пожилых прихожан РПЦ

В большинстве регионов России нет ограничений на посещения храмов. Но не во всех приходах, по словам митрополита Илариона, соблюдаются рекомендации по противодействию распространению коронавируса.

Священники будут на дому причащать и исповедовать тех, кто лишен возможности пребывать в храме

Пожилым прихожанам следует воздержаться от посещения богослужений в Рождество из-за пандемии, сказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Мы тоже нашим пожилым прихожанам... не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу.

Священники, по его словам, в Рождество будут на дому причащать и исповедовать пожилых прихожан, чтобы человек, лишенный возможности пребывать в храме, не был лишен участия в таинствах. "Для тех прихожан, которые не имеют возможности прийти в храм, мы организовали посещение на дому священником", - рассказал он.

Митрополит Иларион подчеркнул, что в приходах Русской православной церкви (РПЦ), расположенных за рубежом, прихожане, возможно, не смогут встретить Рождество в храмах из-за ограничений. "В большинстве регионов нашей страны, насколько я знаю, нет ограничений на посещения храмов. Есть в некоторых регионах какие-то ограничения по количеству находящихся в храмах, а также рекомендации находиться на богослужении в масках и соблюдать социальную дистанцию. Я думаю, что так оно и будет происходить", - добавил митрополит Иларион.

Однако не во всех приходах, по его словам, соблюдаются все без исключения рекомендации по противодействию распространению коронавируса. Митрополит призвал духовенство соблюдать утвержденные Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом РПЦ в марте 2020 года правила совершения богослужения во время пандемии, которыми предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также усиливаются санитарные нормы при совершении таинств крещения, причастия и соборования. храмы,