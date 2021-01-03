03.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Воздержаться от посещения храма в Рождество призывает пожилых прихожан РПЦ

17:47 03.01.2021 Фото: www.pixabay.com
0

В большинстве регионов России нет ограничений на посещения храмов. Но не во всех приходах, по словам митрополита Илариона, соблюдаются рекомендации по противодействию распространению коронавируса.

% name% title
Священники будут на дому причащать и исповедовать тех, кто лишен возможности пребывать в храме

Пожилым прихожанам следует воздержаться от посещения богослужений в Рождество из-за пандемии, сказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Мы тоже нашим пожилым прихожанам... не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу.

Священники, по его словам, в Рождество будут на дому причащать и исповедовать пожилых прихожан, чтобы человек, лишенный возможности пребывать в храме, не был лишен участия в таинствах. "Для тех прихожан, которые не имеют возможности прийти в храм, мы организовали посещение на дому священником", - рассказал он.

Митрополит Иларион подчеркнул, что в приходах Русской православной церкви (РПЦ), расположенных за рубежом, прихожане, возможно, не смогут встретить Рождество в храмах из-за ограничений. "В большинстве регионов нашей страны, насколько я знаю, нет ограничений на посещения храмов. Есть в некоторых регионах какие-то ограничения по количеству находящихся в храмах, а также рекомендации находиться на богослужении в масках и соблюдать социальную дистанцию. Я думаю, что так оно и будет происходить", - добавил митрополит Иларион.

Однако не во всех приходах, по его словам, соблюдаются все без исключения рекомендации по противодействию распространению коронавируса. Митрополит призвал духовенство соблюдать утвержденные Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом РПЦ в марте 2020 года правила совершения богослужения во время пандемии, которыми предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также усиливаются санитарные нормы при совершении таинств крещения, причастия и соборования. храмы,

на дому не посещать пожилые рекомендация рождество Митрополит Иларион РПЦ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Посещаете храм Рождество?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Извлекли из желудка девочки 300-граммовый ком волос кировские хирурги
18:11 03-01-2021
Извлекли из желудка девочки 300-граммовый ком волос кировские хирурги
В Турцию не пустят без отрицательного теста на коронавирус
17:59 03-01-2021
В Турцию не пустят без отрицательного теста на коронавирус
Воздержаться от посещения храма в Рождество призывает пожилых прихожан РПЦ
17:47 03-01-2021
Воздержаться от посещения храма в Рождество призывает пожилых прихожан РПЦ
Как оформить пенсию упрощенно, не выходя из дома. Чек-лист
17:35 03-01-2021
Как оформить пенсию упрощенно, не выходя из дома. Чек-лист
Второе мощное землетрясение с начала 2021 года зафиксировали в Дагестане. Есть ли жертвы и разрушения?
17:23 03-01-2021
Второе мощное землетрясение с начала 2021 года зафиксировали в Дагестане. Есть ли жертвы и разрушения?
Факты истязания в детдоме для умственно отсталых над ребенком проверяет СК Новосибирской области
17:09 03-01-2021
Факты истязания в детдоме для умственно отсталых над ребенком проверяет СК Новосибирской области
Спас застрявшую под бетонной плитой собаку диггер в Новосибирске. Смотрите видео
16:59 03-01-2021
Спас застрявшую под бетонной плитой собаку диггер в Новосибирске. Смотрите видео
Бедность и убытки россиянам несет новый МРОТ, уверены в Госдуме
16:43 03-01-2021
Бедность и убытки россиянам несет новый МРОТ, уверены в Госдуме
Как удержать власть Трампу: рецепт от Жириновского
16:29 03-01-2021
Как удержать власть Трампу: рецепт от Жириновского
Гибель подростка в овраге в новогоднюю ночь проверяет СК по Новосибирской области
16:18 03-01-2021
Гибель подростка в овраге в новогоднюю ночь проверяет СК по Новосибирской области