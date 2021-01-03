Факты истязания в детдоме для умственно отсталых над ребенком проверяет СК Новосибирской области

В течение года 17-летнего постояльца интерната привязывали к кровати и избивали. Факт выявили следственные органы в ходе мониторинга соцсетей. Правительство региона тоже начало проверку.

Доказательства издевателств в доме-интернате

Следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка по размещенной в социальных сетях информации о жестоком обращении с детьми инвалидами в детском доме-интернате. Об этом 3 января сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

-В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено сообщение о том, что органы опеки поместили 17-летнего подростка в "Ояшинский детский дом- интернат для умственно отсталых детей". Из сообщения следует, что в данном учреждении над ребенком издевались, привязывали к кровати, избивали. Ребенок находился в данном учреждении год, - уточнила Кулешова.

По данному сообщению, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области начало проверку Ояшинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Проверка началась после заявления родственницы подростка, которая утверждает, что над ним издевались в учреждении.

«По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и приняты соответствующие меры», — заявили в министерстве.