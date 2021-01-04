Планирует 30 космических пусков в 2021 году Россия

Наиболее интенсивно использовались стартовые площадки на мысе Канаверал (Флорида, США). "Роскосмоса"

Россия намерена выполнить в 2021 году около трех десятков космических пусков по гражданской и коммерческим программам.

"В 2021 году ожидаются около 30 российских космических пусков в рамках федеральной космической программы и коммерческих проектов", - сказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Пуски будут осуществлены с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, а также Куру во Французской Гвиане.

В то же время эксперты продолжают подводить итоги ушедшего космического года. Так, приводится цифра: в качестве стартовых площадок для запуска космических носителей в 2020 году было использовано 18 космодромов. Кроме того, состоялся один старт с китайской морской платформы, а также в США была одна попытка запуска носителя воздушного базирования.

Наиболее интенсивно использовались стартовые площадки на мысе Канаверал (Флорида, США). Оттуда было запущено 30 ракет космического назначения. Этот показатель ровно в два раза превышает значение предыдущего года. Второе-третье места делят китайские космодромы Сичан и Цзюцюань - по 13 стартов.

Еще с пяти космодромов (китайский космодром Тайюань, космодром Куру во Французской Гвиане, новозеландский космодром Махиа, космодром Байконур в Казахстане и российский космодром Плесецк) состоялось по семь пусков.

Пять раз стартовали ракеты с китайского космодрома Вэньчан, четыре - с японского космодрома Танегасима, трижды - со стартовых площадок на острове Уоллопс (шт. Вирджиния, США). Прочие стартовые площадки, включая морской и воздушный старт, отметились 1-2 пусками, сообщают "Новости космонавтики".