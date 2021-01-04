04.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье

Идеальное зрение вам подарит VR ОПТИКА

08:07 04.01.2021 Фото: VR- Оптика
0

Мы заботимся о Ваших глазах и предлагаем только самые современные разработки в области материалов, дизайна и покрытий линз.

% name% title
Ваш подарок не только порадует, но и будет приносить постоянную пользу

VR ОПТИКА ИП Кузнецов А.В. предлагает купить очковые линзы. Ознакомившись с нашим каталогом, вы найдете массу предложений от ведущих компаний, занимающихся выпуском очковых линз. У нас представлен широкий ассортимент линз для очков, мы поможем вам подобрать те, которые лучше всего соответствуют вашему зрению. Линзы — самая важная составляющая очков, поэтому от их качества напрямую зависит качество вашего зрения.

Все очковые линзы сертифицированы. Мы работаем напрямую с официальными дистрибьюторами в России, поэтому можем предложить действительно низкие цены даже на самые передовые и технологичные линзы.

Мы заботимся о Ваших глазах и предлагаем только самые современные разработки в области материалов, дизайна и покрытий линз. Мы говорим НЕТ - устаревшим и упрощенным покрытиям, распродажам остатков старых линз - только бескомпромиссное качество и самые последние разработки в оптической индустрии.

Вас ждут ежедневно:

г. Бердск, ул. Лелюха, 26, тел. 303-43;

Оптика «NEXT» ул. Красная Сибирь, 136;

ул. Ленина, 6/1, ТРЦ "Астор", тел. 5-62-61

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел VR- Оптика на сайте Весь Бердск

где купить очки в Бердске зрение оптика Бердска VR- Оптика
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас отличное зрение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Спасли блуждавшего 6 дней по лесу мужчину в Коми
09:30 04-01-2021
Спасли блуждавшего 6 дней по лесу мужчину в Коми
4 января - День Ньютона: Традиции и история важной даты
09:20 04-01-2021
4 января - День Ньютона: Традиции и история важной даты
Только в "Альбатрос-круиз" билеты в аквапарк по 1700 руб на любые дни
09:19 04-01-2021
Только в
Продали макароны вместо свечей в церковной лавке пенсионерке
09:15 04-01-2021
Продали макароны вместо свечей в церковной лавке пенсионерке
Уступил Джанлуиджи Буффону титул лучшего вратаря в истории Лев Яшин
09:00 04-01-2021
Уступил Джанлуиджи Буффону титул лучшего вратаря в истории Лев Яшин
Поздравления Насте в день ангела 4 января 2021 года от всего сердца
08:50 04-01-2021
Поздравления Насте в день ангела 4 января 2021 года от всего сердца
Планирует 30 космических пусков в 2021 году Россия
08:45 04-01-2021
Планирует 30 космических пусков в 2021 году Россия
Что ответил о возможности появления смертельной "Болезни Х" в Конго Роспотребнадзор, стало известно
08:30 04-01-2021
Что ответил о возможности появления смертельной
Кому нельзя работать 4 января 2021 года? Все запреты важного православного дня
08:20 04-01-2021
Кому нельзя работать 4 января 2021 года? Все запреты важного православного дня
Дом Мебели СЕВЕР - Кухни "Виктория"- максимальное удобство, функциональность и качество
08:19 04-01-2021
Дом Мебели СЕВЕР - Кухни